La vecchia stazione di Pra' diventerà la "Casa delle Nuove Tecnologie" con spazi aperti ai cittadini

Da ex stazione abbandonata a Casa delle Nuove Tecnologie, dove verranno ideate soluzioni digitali per i musei di Genova, e non solo. Questo è il futuro della vecchia stazione di Pra', edificio vuoto da ormai parecchi anni, che sembra aver finalmente trovato uno scopo.

L'immobile, ristrutturato, era stato al centro di interrogazioni in consiglio comunale e non solo. Se anni fa si era parlato di un mercato km 0 e uno spazio da utilizzare anche come aula studio, adesso il futuro dell'edificio è stato annunciato dal presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza: "Con la vincita di un bando ministeriale specifico al quale la giunta municipale, consiglieri delegati e un saggio del Municipio hanno lavorato insieme all'amministrazione comunale - dice - è finalmente venuto il momento di ristrutturare e dare nuova vita alla ex stazione Rfi di Pra’, trasformandola in Opificio Digitale o Casa delle Nuove Tecnologie. Qui si coniugherà lo sviluppo professionale di soluzioni digitali 'made by start-up' per i musei di Genova con spazi sociali aperti ai cittadini per l’iniziazione, la condivisione e la formazione informatica".

Barbazza conclude: "È affascinante immaginare l’antico edificio ottocentesco della vecchia stazione, debitamente restaurato e allestito, che riprende vita con un contenuto di tecnologie di avanguardia. I lavori di progettazione degli spazi interni e degli allestimenti sono già iniziati. Un altro importante tassello per lo sviluppo del ponente genovese".