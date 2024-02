Una Casa delle Donne nel centro storico: la raccolta fondi online per realizzarla

Uno spazio vivo, vissuto e abitato, in cui possano collaborare realtà e associazioni del territorio unendo le forze con un unico obiettivo: contrastare l'isolamento sociale e la solitudine delle donne. È il progetto della Casa delle Donne di Genova, fortemente voluta da istituzioni ed enti del terzo settore come Cooperativa Sociale Mignanego, Trillargento, Edusex, Nuovi Profili e La Stanza che operano da anni in ambito sociale e culturale in diverse zone della città e, in particolare, nel centro storico.

I locali per questa nuova realtà ci sono e si trovano nel sestiere della Maddalena, mancano però i fondi per comprarli. Per questo è partita nei giorni scorsi una raccolta fondi online con l'obiettivo di sostenere l'acquisto stimato in 40mila euro.

"Stiamo lavorando per avere una casa nostra - spiega Paola Campi della Cooperativa Sociale Mignanego - che nessuno potrà dirci di lasciare. Vogliamo portare un contributo al genere femminile e in generale a chi vi si riconosce".

Cos'è e a cosa serve la Casa delle Donne

Una volta acquisiti i locali, il progetto Casa delle Donne verrà realizzato attraverso percorsi partecipati di co-progettazione che coinvolgeranno, in primis, le donne che abitano e vivono il sestiere Maddalena per offrire una risposta, dal basso, alla mancanza di luoghi di incontro, relazione e socialità sicura per tutte. Insomma, tre le attività principali: info point per indirizzare le donne del quartiere verso servizi già presenti, safe space dedicato all'ascolto e alla condivisione, alla formazione e al sostegno alla genitorialità, e infine laboratorio di produzione culturale.

"L'idea è di creare uno spazio che a Genova non c'è ancora - dice Lara Camia, presidente Trillargento - e che possa definire una nuova narrazione del centro storico, in modo che sia un luogo percepito come sicuro, dove poter andare e passare del tempo con varie attività e stando bene insieme alle altre donne".

L'obiettivo comune è fornire risposte efficaci per il godimento dei diritti, la promozione del benessere e l'inclusione sociale delle donne, specie per coloro che arrivano da storie di migrazione o si trovano a rischio di marginalità.

Il centro aprirà tutti i giorni come luogo di ascolto, ricerca e sperimentazione culturale: uno spazio safe, transfemminista intersezionale, in cui accogliere proposte. Nei weekend e di sera, invece, potranno essere ospitati progetti artistici, iniziative culturali e altre idee elaborate da giovani del quartiere.

Perché il centro storico

La scelta del centro storico non è casuale: il lavoro di ricerca-azione svolto dalla Cooperativa Sociale Mignanego, con l'esperienza dei due centri antiviolenza e del nido Vico Rosa, ha rilevato grandi fragilità tra le donne che vivono e attraversano il quartiere, evidenziando come violenza subita e solitudine siano intrecciate. Una spirale che si autoalimenta ed è spesso aggravata dalla violenza economica e dalla mancanza di occupazione.

Un territorio fragile in cui emergono condizioni di esclusione sociale che riguardano soprattutto gli stranieri, le donne e i minori: "È un luogo crocevia di bellezza e inclusione ma anche di tutto il degrado purtroppo tipico del centro storico" conclude Campi.