Arrivano le 'Caruggiadi': Olimpiadi genovesi nel cuore del centro storico

Arrivano le 'Caruggiadi', le olimpiadi in salsa genovese, un evento inserito all'interno del piano Caruggi, che si svolgerà per quattro weekend consecutivi a partire da quello del 21-22 settembre, fino al fine settimana del 12-13 ottobre. Le piazze del centro storico si trasformeranno in palcoscenici in cui praticare sport outdoor, quindi basket, pallavolo, badminton, ma anche attività ludiche come il tiro alla fune o la corsa con i sacchi.

L'obiettivo dichiarato è quello di coniugare la promozione dello sport con la valorizzazione del territorio, nell'anno in cui Genova è capitale dello Sport. "Le 'Caruggiadi' arrivano nell'anno delle Olimpiadi di Parigi - commenta a GenovaToday l'assessore allo sport Alessandra Bianchi - e sono l'occazione per incrementare la vocazione della nostra città al bene comune, passando per lo sport.

Saranno coinvolti enti di promozione del territorio, federazioni e associazioni, nell'ambito di un progetto molto ambizioso, che ha ricevuto un importante contributo di 140mila euro da Fondazione Carige. "Carige è sempre attenta a restituire al territorio promuovendo attività sociali aggregative, e questo progetto va in questo senso. Il contributo servirà a garantire sicurezza, attrezzature, personale, un infopoint dedicato e la cartellonistica", spiega ancora Bianchi che sottolinea le finalità urbanistiche della manifestazione, legate allo sport e alla pianificazione del territorio. "Tra gli obiettivi da raggiungere ci sono lo 'sport' e il 'tactical' urbanism", ovvero l'individuazione di nuovi luoghi del centro in cui praticare sport.

Le Caruggiadi, aperte a bambini di tutte le età, adulti e disabili, si svolgeranno in cinque piazze del centro storico per ogni week end. "Abbiamo scelto zone meno consolidate dal punto di vista turistico, luoghi che soffrono una marginalità sociale", spiega Bianchi. Quindi gli eventi si svolgeranno, tra le altre, in piazza Durazzo, in piazza Don Gallo, in piazza del Campo e in piazza della Posta Vecchia. Insieme agli sport in piazza si terranno altre attività itineranti come il parkour e l'orienteering.

"Tutto questo senza dimenticare le peculiarità del territorio, comprese quelle enogastronomiche. Ricordiamoci che il centro storico ha il maggior numero di botteghe storiche che sicuramente verranno coinvolte nella manifestazione", conclude l'assessore.