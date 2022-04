Nuova cartellonistica per Monte Moro, informazioni anche smart

Prosegue il progetto di recupero del Monte Moro, nel levante di Genova.

Sabato 9 aprile, in Piazza Cornelio De Simone si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della nuova cartellonistica.

Si tratta di sei cartelli, il primo è stato posizionato proprio in Piazza De Simone, collocati in posizione strategica per indicare e spiegare a turisti ed escursionisti il percorso che porta al Monte Moro, comprendendo i manufatti presenti sul sentiero.

Le informazioni potranno essere lette direttamente sul tabellone o in modalità smart tramite il cellulare, utilizzando un codice Qr. L'iniziativa permette inoltre di valorizzare le batterie che si trovano in quelle aree. Il progetto è stato finanziato con fondi della presidenza del Consiglio comunale di Genova e grazie alle donazioni dei commercianti di Quinto e degli sponsor che hanno voluto e creduto nel progetto come volano per il turismo.

"Monte Moro e i suoi sentieri fanno parte del patrimonio cittadino, culturale e naturalistico - ha detto il presidente del Consiglio comunale Federico Bertorello - e in molti da anni chiedevano la riqualificazione di questi luoghi. Sul sentiero che porta alla cima del Monte, fino a 450 metri di altitudine, si possono ammirare batterie e rifugi della Seconda Guerra Mondiale, una ricchezza che va curata e valorizzata".

"Con questa nuova cartellonistica aggiungiamo un tassello all'accoglienza dei visitatori e alla promozione del turismo outdoor - aggiunge l'assessore al Turismo e Marketing territoriale Laura Gaggero - Questo tipo di segnaletica, che consente anche un approccio smart alle informazioni, è senza dubbio un ulteriore elemento di crescita per il turismo attivo e sostenibile blue&green".