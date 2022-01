Uomo scomparso dal Carmine, l'appello della figlia: "Aiutatemi a trovare mio padre"

Si sono perse le tracce di un uomo che non fa ritorno a casa da martedì 25 gennaio. La figlia lancia l'appello per chiunque lo individuasse a fermarlo e a chiamare le forze dell'ordine o il suo cellulare: 3497781770.

Si chiama Giuseppe Calabrese, ha 72 anni, e vestiva con un paio di pantaloni marroni e un piumino nero. L'ultima volta è stato visto ieri, giovedì 27 gennaio, in largo Zecca vicino a casa sua dove vive con la moglie. Purtroppo le persone che lo hanno incontrato non erano a conoscenza del suo allontamento e non gli hanno parlato.

Rispetto alla foto pubblicata, il signor Calabrese ha ora barba e capelli più lunghi, ha con sè un cellulare che risulta però spento; l'ultima cella è stata agganciata ieri a Trasta secondo gli investigatori ma per ora polizia, a cui è stata sporta denuncia di smarrimento, non lo ha trovato.

Potrebbe anche muoversi in auto su una Ford Fiesta grigio chiara targata DL996AC.

L'uomo è molto conosciuto nel quartiere di Carignano dove ha lavorato alla Fiat fino alla pensione e dove è stato visto, martedì, in via Corsica in evidente stato di agitazione.