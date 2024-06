Carlo Felice e balletti di Nervi: spettacoli scontati e navetta gratis per gli abitanti della Media Val Bisagno

Dopo l'edizione invernale torna il progetto 'All'Opera per tutti' per l'estate. Grazie all'accordo tra teatro Carlo Felice di Genova e Municipio Media Val Bisagno i residenti e gli iscritti all'associazione Amicinsieme, Associazione Gau-Giovani Amici Uniti e associazione Il Leccio Odv, potranno avere i biglietti per tre spettacoli a prezzo scontato, oltre che poter usufruire di una navetta gratuita per raggiungere Nervi e il Carlo Felice (andata e ritorno con tappa intermedia a Staglieno).

L'abbonamento prevede i seguenti spettacoli: 'Ser Sergio Bernal Dance Company', domenica 30 giugno e 'Béjard Ballet Lausanne', venerdì 12 luglio, entrambi ai parchi di Nervi e 'Balletto del Teatro alla Scala', domenica 21 luglio al Carlo Felice. Il carnet per tre spettacoli avrà il costo di 90 euro, mentre il singolo 30 euro, previa email di registrazione a info.amicinsieme@gmail.com, direttamente in Municipio in piazza dell'Olmo venerdì 14 Giugno durante l'anteprima del Barbiere di Siviglia, offerta gratuitamente a tutti dal Municipio e dal Teatro presso l'Auditorium di Via Molassana 74.

"Siamo felici di poter offrire ai cittadini della Media Valbisagno questa agevolazione anche per l'Estate per vivere insieme un momento culturale e di incontro della comunità con una scontistica sui prezzi che rende teatro e balletto sicuramente più appetibili e alla portata di tutti grazie anche al trasporto gratuito - dice Francesca Corso Assessore al Marketing Territoriale del comune di Genova.

"Sono davvero contenta - afferma Angela Villani, assessore alla Cultura nel Municipio IV Media Valbisagno - di essere riuscita a far partire anche per l'estate un progetto in cui ho creduto moltissimo e che ho tanto sostenuto dopo il buon successo di pubblico dell'edizione invernale. Ma la vera novità di questa edizione è che abbiamo dato la possibilità di far acquistare direttamente la Minicard e altri biglietti singoli sempre con scontistica, direttamente da noi in Auditorium Municipio IV nel pomeriggio del 14/06, segno della massima disponibilità del Teatro a venire incontro ai nostri concittadini, o direttamente nelle biglietterie del Carlo Felice, previa e-mail Associazione Amici Insieme, dal 15 al 24 giugno".

