Fondazione Gerolamo Gaslini: Carla Sibilla eletta vice presidente

Si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione della fondazione Gerolamo Gaslini che vede, per il quinquennio 2023-2027 la conferma di Lorenzo Ricci, l’ingresso di Giulio Musso (presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Genova) di nomina del presidente, e l’elezione all’unanimità di Carla Sibilla - volto noto della città ed ex assessora alla Cultura della giunta Doria - come vicepresidente.

Il cda della fondazione è oggi così composto: presidente monsignor Marco Tasca arcivescovo di Genova, tre membri nominati dallo stesso presidente (Carla Sibilla vicepresidente, Lorenzo Ricci e Giulio Musso), il presidente dell’Istituto Giannina Gaslini, Edoardo Garrone; il presidente di Confindustria Genova, Umberto Risso; il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio; un membro nominato dal primo presidente della Corte d'Appello di Genova, Luigi Cocchi attualmente presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova. Fanno parte del Collegio dei Revisori Paolo D'Attilio (presidente), Mario Bozza e Mario Pacciani. Direttore generale dal 1999 è Luigi Lagomarsino.

Carla Sibilla ha ricoperto dal 2021 la posizione di Consigliere di Amministrazione della Fondazione Gerolamo Gaslini. È stata Assessore alla Cultura e Turismo dal 2012 al 2017 (giunta Doria) e da sempre manager di Costa Edutainment; oggi ricopre l’incarico di amministratore delegato di C-Way il Tour Operator del gruppo.

“L’esperienza di Consigliere mi ha permesso di conoscere la Fondazione e il Sistema Gaslini e per questo ringrazio Piergiorgio Alberti e tutto il consiglio. Sono contenta di poter contribuire ancor di più al benessere, alla salute e alla cura dei bambini tramite l’attività della Fondazione e supportare i nuovi progetti dell’Istituto. Il Sistema Gaslini è un’ alleanza unica a supporto del presidio e dell’innovazione in ambito sanitario per i bambini ed è un’ eccellenza del nostro territorio".

Durante il consiglio di amministrazione che ha approvato il bilancio 2022 della fondazione, si è reso noto che è stato realizzato un utile netto di circa 3 milioni, interamente destinato – come sempre - all'ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini.

Il vicepresidente uscente Piergiorgio Alberti, che aveva già da tempo fatto presente di non essere disponibile per una eventuale conferma, si è fattivamente impegnato per intensificare i rapporti di collaborazione tra la fondazione e l’istituto Gaslini. Così, in piena sintonia con l’indirizzo dato dal presidente Arcivescovo, la fondazione ha deliberato l’assegnazione del contributo di complessivi 20 milioni per la costruzione del "Nuovo Gaslini" e ha inoltre partecipato, insieme all’Istituto Gaslini, alla recente costituzione di “GaslinInsieme” (fondazione di partecipazione), che ha lo scopo di promuovere iniziative a favore dell’Istituto, di diffonderne sempre più la conoscenza quale struttura di eccellenza in campo pediatrico e di incentivare la raccolta fondi soprattutto a sostegno della ricerca scientifica.

Un ulteriore impulso è stato dato alla gestione patrimoniale immobiliare e mobiliare della Fondazione e delle Società partecipate. Tra le altre attività la Fgg ha aggiornato il proprio Statuto e si è dotata del “Modello 231” per la propria organizzazione e gestione.

La fondazione Gerolamo Gaslini nasce nel 1949 per volere di Gerolamo Gaslini, già fondatore e finanziatore nel 1931 della costruzione dell’ospedale pediatrico Giannina Gaslini, inaugurato nel 1938. Scopo della Fondazione è quello di devolvere le proprie rendite e, occorrendo i propri beni, alla cura, difesa e assistenza dell'infanzia, della fanciullezza e in particolar modo al potenziamento dell'Istituto Giannina Gaslini.

Sede della fondazione, per volontà del Fondatore, è la sua abitazione nella Villa Canali Gaslini di Corso Italia 26 che, oltre a ospitare gli uffici, viene utilizzata oggi anche dall'Istituto Gaslini per eventi, corsi e seminari.

Il patrimonio della Fondazione è principalmente costituito da proprietà immobiliari a Genova, Torino, Milano, Trieste e dalla Società Agricola Fondi rustici Montelabate, in Umbria, comprendente un’antica Abbazia risalente all’anno 1000. Dalla gestione del patrimonio immobiliare deriva la maggior parte dei ricavi della Fondazione Gerolamo Gaslini (85%).