Carabinieri, lascia il tenente colonnello Paolo Sambataro: sua l'indagine sul killer di Lumarzo

Cambio ai vertici per i carabinieri di Genova. Ha infatti lasciato il capoluogo ligure, dopo 4 anni di servizio, Paolo Sambataro, arrivato nel settembre del 2016 con il grado di maggiore e, a capo della Nucleo Investigativo dei carabinieri di Genova, diventato tenente colonnello.

Sambataro, originario di Cairo Montenotte, lascia Genova per Roma, dove prenderà servizio nell’ufficio cerimoniale del comando generale dei carabinieri.

Nel corso dei 4 anni in cui ha diretto il nucleo investigativo sono state molte le indagini di alto profilo: da quelle sull’omicidio di Lumarzo, che hanno portato all’arresto dell’infermiere Claudio Borgarelli dopo l’uccisione dello zio, a quelle, numerosissime, con al centro droga e reti di spaccio, Sambataro ha diretto il nucleo investigativo con attenzione e rigore, ottenendo risultati importanti nell’arco di 4 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’ultimo giorno di servizio a Genova è stato lunedì 7 settembre, quando è stato salutato anche dai cronisti che dal 2016 hanno potuto rivolgersi a lui per approfondire indagini e storie che lui stesso ha ricordato: l'indagine Barbablù, sullo spaccio, l'indagine Epa, sulla tratta di esseri umani, donne, che dall'Africa vengono fatte arrivare in Italia per essere avviate alla prostituzione, e ancora l'indagine Pret a Porter, che ha portato allo scoperto un giro di narcotraffico che importava tonnellate di droga via Marocco e Spagna.