Sestri Levante, i carabinieri incontrano gli alunni delle scuole

Anche quest’anno si e? rinnovato l’incontro tra i carabinieri della compagnia di Sestri Levante e gli alunni della scuola secondaria di primo grado Giovanni Descalzo. Nel corso della settimana gli oltre 400 alunni dell’Istituto - nell’ambito del ciclo di incontri di educazione alla legalita? e alla cittadinanza, rientranti nell’insegnamento dell'educazione civica dal titolo “Alle nostre radici buoni valori” - hanno partecipato a una conferenza tenuta dal maggiore Luca Mechilli, comandante della compagnia carabinieri locale. L'iniziativa è stata promossa dall’istituto comprensivo di Sestri Levante e coordinata dalla dirigente Donatella Arena e dalla vicepreside Stefania Verduci.

I temi affrontati sono stati individuati in modo specifico sulla base di un preciso percorso pianificato per le diverse classi:

Convivenza civile e rispetto delle regole per le classi prime

Cyberbullismo e uso consapevole e responsabile dei social network e dei digital device per le classi seconde

Principi di responsabilita? civili e penale, quadro normativo relativo all’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti per le classi terze.

Tra gli obiettivi dell’incontro quello di migliorare la consapevolezza dei ragazzi relativa alla convivenza civile ed ai principi di legalita?, riflettere su tematiche di stringente attualita? quali le insidie della rete e i riflessi che l’uso e l’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti possono produrre sui delicati equilibri della comunita?.

I tre incontri, della durata di circa un’ora e quaranta minuti per classe, si sono tenuti all’interno della palestra dell’istituto. Per ciascuna classe, ha potuto partecipare in presenza una rappresentanza di 7 alunni. Grazie alla collaborazione dei tecnici di Mediaterraneo Servizi, e? stato possibile realizzare un collegamento audio-video per i restanti alunni di tutte le classi, che hanno assistito comodamente da ciascuna aula, alla diretta delle tre conferenze.

È stata una mattinata intensa: i ragazzi di prima hanno potuto confrontarsi su argomenti di stretta attualita?, come quelli della liberta? che non puo? prescindere dalla condivisione delle norme che regolano la convivenza tra le persone che appartengono ad una comunita?. Alle seconde, invece, sono stati illustrati i rischi connessi ad un uso improprio dei social network, l’importanza del rispetto della privacy e le caratteristiche proprie del bullismo che viaggia in rete, quali sono quelle dell’anonimato, della pervasivita?, della persistenza dei contenuti e dell’indebolimento delle remore etiche da parte di chi lo pratica.

Infine i ragazzi di terza hanno avuto un’infarinatura dei principi di responsabilita? civile e penale e di quelle che sono le norme che regolano la materia dell’assunzione di sostanze alcoliche, la cui vendita e somministrazione e? vietata ai minori di 18 anni, e di quelle che sanzionano il possesso di sostanze stupefacenti che puo? variare dall’uso personale alla detenzione per fini di spaccio. In particolare e? stato illustrato loro il procedimento amministrativo che si sviluppa nel caso di accertato possesso di una modica quantita? di sostanza, con le relative sanzioni che possono essere irrogate dal Prefetto. Alcuni video mostrati agli studenti, selezionati con cura e attenzione, si sono rivelati efficaci e li hanno stimolati a riflettere. Tutti i ragazzi si sono dimostrati molto interessati e hanno partecipato attivamente agli incontri rispondendo alle domande poste loro dal relatore, e formulando interessanti riflessioni.

La scorsa settimana si e? concluso anche il ciclo delle visite alla caserma dei carabinieri di via Val di Canepa, organizzato dall’Arma in collaborazione con l’istituto comprensivo di Sestri Levante. Tra la fine del mese di novembre e gli inizi di dicembre hanno visitato la compagnia le 8 classi quinte di tutti i plessi della scuola primaria di Sestri Levante per un totale di oltre 115 alunni. I bambini nel corso dei vivaci incontri, tra le varie attivita? proposte, sono saliti a bordo della “gazzella”, parcheggiata nel cortile del comando, hanno effettuato una prova di rilievi delle impronte digitali e hanno visitato una piccola mostra di equipaggiamenti speciali e uniformi allestita appositamente per loro nella sala riunioni. Le domande sono state tantissime e i militari hanno cercato di soddisfare le tante curiosita?.