Carabinieri, il comandante generale Nistri in visita alla Vittorio Veneto

Visita a Genova del comandate generale dell’Arma dei Carabinieri, il generale Giovanni Nistri.

Nistri è stato accolto nella caserma Vittorio Veneto, sede del Comando Legione Carabinieri Liguria, dal comandante della Legione, il generale di brigata Pietro Oresta, e dal comandante provinciale di Genova, il colonnello Gianluca Feroce.

Dopo un incontro con il comandante di Legione e gli ufficiali dello Stato Maggiore, il comandate generale si è spostato nell’aula polifunzionale per rivolgere un saluto a una rappresentanza di carabinieri della Liguria tra cui il generale di Brigata Renzo Morolla, comandante Regione Carabinieri Forestale “Liguria”, i vertici delle articolazioni provinciali della Regione e dei reparti di specialità, il Comitato di Base della Rappresentanza Militare e personale dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

Ai carabinieri presenti, Nistri ha espresso gratitudine e apprezzamento per l’impegno istituzionale complimentandosi per le numerose operazioni portate a termine contro la criminalità e per l’assistenza prestata in favore della popolazione durante la pandemia di Covid-19.

Nistri ha quindi partecipato a un briefing con il generale Oresta per approfondire le tematiche di interesse logistico-operative e di impiego dell’Arma ligure, e ha poi visitato l’intera caserma.

Al termine della visita, dopo aver apposto la firma sull’Albo d’Onore del Comando Legione Carabinieri Liguria, il comandante generale ha fatto rientro a Roma.