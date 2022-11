Da capolinea in disuso a stazione di ricarica per bus elettrici: l'ipotesi a Pra'

Da vecchio capolinea in disuso a moderna stazione di ricarica per bus elettrici: così potrebbe trasformarsi il piazzale accanto a via alle Sorgenti Sulfuree, a Pra'.

Lo slargo, che un tempo ospitava un capolinea Amt, non viene utilizzato da anni e le istituzioni stanno cercando di trovare il modo per dare una nuova vita all'area: "Nell’ambito delle azioni del Municipio volte al recupero e valorizzazione di spazi e strutture inutilizzate o degradate - annuncia il presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza - stiamo lavorando con Amt per valutare l’opportunità di trasformare il vecchio capolinea in una moderna stazione di ricarica per bus elettrici".

Se l'idea venisse attuata, per Barbazza si darebbe un impulso all’innovazione, alla sostenibilità ambientale, facilitando l’aumento di bus elettrici sulle linee del ponente.

L'impianto si troverebbe "in posizione baricentrale e logisticamente ottimale per il territorio del Municipio" conclude Barbazza, che sta lavorando sull'ipotesi con il presidente di Amt Marco Beltrami.