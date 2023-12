Tricapodanno, The Kolors aprono i festeggiamenti

La pioggia non ha scoraggiato i molti partecipanti alla prima sera del Tricapodanno targato Mediaset, che ha visto in scena al porto antico i The Kolors, band triplo disco di platino in Italia per il brano Italodisco e in gara al Festival di Sanremo 2024.

Oggi, sabato 30 dicembre, sempre in Porto Antico, si esibirà Mr Rain, terzo classificato della scorsa edizione di Sanremo con la sua Supereroi, che sarà il traghettatore verso il gran finale del 31 dicembre in piazza De Ferrari.

Ad anicamre il concerto di Capodanno in piazza De Ferrari ci saranno Al Bano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Michele Bravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman, Berna, Federica, Wax, con la partecipazione speciale di tutta la scuola di 'Amici'.

La serata del 31 dicembre sarà condotta da Federica Panicucci e, oltre a poter essere ascoltata sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno, RadioPiterpan, sarà trasmessa in diretta su Canale 5, subito dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel corso della diretta su Canale 5 saranno aperti dei collegamenti con la Piazza di Bari dove Mariasole Pollio di Radio 105 presenterà le esibizioni di Ermal Meta, Coez e Frah Quintale.