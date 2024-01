Ascolti tv, il Capodanno Rai doppia quello Mediaset

'L'anno che verrà', in onda per la prima volta da piazza Pitagora a Crotone e condotto per la nona volta da Amadeus, è stato il programma più visto dell'ultima sera del 2023. Sono stati quasi 6 milioni i telespettatori sintonizzati su Rai 1, con il 40% di share.

Lo show 'Capodanno in Musica', condotto da Federica Panicucci, da piazza De Ferrari, a Genova, ha raggiunto una share del 20.3% sul pubblico attivo, che sale al 23.13% sui giovani 15-34enni (18.15% individui, 2.631.000 spettatori totali).

"La Liguria inizia questo 2024 con il piede giusto - dichiara il presidente della Regione, Giovanni Toti -, dopo essere entrata da protagonista nelle case di milioni di italiani. Una festa, che ha saputo far divertire i moltissimi liguri, circa 40mila, che hanno scelto la piazza più rappresentativa di Genova per aspettare il nuovo anno e ha saputo intrattenere chi ha preferito restare a casa ma ammirare comunque la nostra bellissima città, illuminata a festa per il periodo natalizio".

"Un sentito ringraziamento - conclude Toti - va a Mediaset, a Piersilvio Berlusconi, a Paolo Salvaderi e le radio Mediaset, a Federica Panicucci per la conduzione come sempre impeccabile. Grazie anche alle migliaia di persone presenti in piazza, a tutti i liguri e i turisti che hanno partecipato con allegria e entusiasmo e alle Forze dell’Ordine che hanno lavorato per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dello spettacolo. Tutti insieme abbiamo realizzato un capodanno unico".