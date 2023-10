Da Genova a Capo Nord a piedi per aiutare i bambini disabili

Il fundraiser sportivo Massimo Pedersoli si sta preparando per la sua prossima impresa. "A gennaio 2024 - spiega -, quando la mia città diventerà capitale europea dello sport, ho deciso di partire a piedi da Genova e dirigermi fino a Capo Nord: percorrendo il sentiero E1, un viaggio lungo circa 6.300 km, 8 mesi di cammino in invernale e come sempre un grande progetto rivolto ai cittadini più fragili: i bambini disabili della mia città".

"Nei viaggi intrapresi fino a oggi - spiega Massimo -, tutti i fondi da me raccolti sono stati interamente devoluti in beneficenza all'associazione, che avevo deciso di sostenere e quindi tutte le spese sono state a mio carico. Per la prossima impresa visto la lunghezza e la complessità del progetto ho bisogno di aiuto".

"Per preparare al meglio questo cammino - prosegue Massimo - ho bisogno del tuo aiuto per acquistare le attrezzature necessarie all'impresa, e avere un minimo di fondi per provvedere alla sussistenza nel lungo viaggio. Questo viaggio non è fine a se stesso ma vuol dire aiutare concretamente le tante famiglie genovesi che tutti i giorni si confrontano con la disabilità".

Il progetto per cui Massimo intende raccogliere fondi è di terapia-gioco per bambini e bambine con disabilità ed è attivo alle piscine di Pra'. La raccolta fondi, lanciata sulla piattaforma gofundme, punta a raggiungere l'obiettivo di 5.000 euro.