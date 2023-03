Genova capitale del libro, Sgarbi: "Scelta inevitabile ma sbagliata"

Genova è stata proclamata Capitale italiana del Libro 2023 (a questo link il nostro approfondimento) e ha ottenuto un finanziamento da 500mila euro per realizzare il proprio progetto, che ha convinto la giuria. Superate le altre finaliste Firenze, Lugo (Ravenna), Nola (Napoli), San Quirico d’Orcia (Siena) e San Salvo (Chieti). Tra le voci critiche c'è quella di Vittorio Sgarbi, sottosegretario al ministero della Cultura, che alla AdnKronos ha criticato: "Una scelta tanto inevitabile quanto sbagliata".

Secondo Sgarbi è "troppo facile scegliere Genova o Firenze fra le sei finaliste che comprendevano anche Lugo, Nola, San Quirico d'Orcia e San Salvo" e "bisogna istituire tre fasce: grandi città metropolitane, medie città di provincia e piccoli comuni sotto i diecimila abitanti".

"L'ho detto mille volte all'ex ministro Franceschini e ancora non l'ha capito il nuovo ministro Sangiuliano - sostiene il sottosegretario Sgarbi - e lo stesso discorso dovrebbe riguardare il titolo di Capitale italiana della Cultura. Come si fa a mettere contro Palermo e Comacchio? Chiaramente vince Palermo. Oppure far gareggiare Firenze o Venezia contro un paesino di cinquemila abitanti? Diventa umiliante. Detto questo, con i fondi di 500.000 euro che andranno a Genova come capitale del libro si induca il recalcitrante sindaco a convincersi a comprare la bellissima biblioteca di Marcenaro, il grande studioso che ha raccolto 40.000 libri".

Il sottosegretario alla cultura nei mesi scorsi aveva parlato di Genova anche in merito ai lavori realizzati in piazza Portello e aveva definito "gabbiotto immondo" l'opera, autorizzata, che ospiterà un ascensore per collegare la superficie con i parcheggi interrati che sta realizzando il gruppo Viziano. In precedenza invece si era espresso sul quadro di Rubens sequestrato alla mostra a Palazzo Ducale.