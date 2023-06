Tempi di attesa passaporti, l'inchiesta: Genova tra le città peggiori in Italia

Se a Bolzano c'è da aspettare più di 7 mesi, a Genova non è stato possibile neppure prenotare il tanto agognato appuntamento per ottenere il passaporto: sono i dati di un'inchiesta di Altroconsumo che ha analizzato le città migliori e peggiori d'Italia per i tempi di attesa necessari ad avere il documento. E ancora nel giugno 2023 non emergono buone notizie: la situazione globale è peggiorata rispetto all'ultima rilevazione dell'associazione - nel novembre 2022 - sui tempi di rilascio e rinnovo. Questo succede tra l'altro proprio alle soglie dell'estate, con le vacanze estive alle porte: il rischio è, come sempre, che ci rimettano i cittadini che non riescono ad avere il documento in tempo, e anche le agenzie viaggi che già nei mesi scorsi hanno denunciato di aver subito ingenti perdite.

La città peggiore in Italia è appunto Bolzano, per cui c'è da attenere ben 230 giorni per una prima disponibilità di appuntamento sulla piattaforma ministeriale. A Bari, Bologna, Genova, Padova, Torino e Milano (ben 6 città su 12) i collaboratori di Altroconsumo non sono proprio riusciti a prenotare un appuntamento: in particolare nel capoluogo ligure e a Padova nulla è cambiato rispetto a novembre 2022, quando risultavano già senza disponibilità. Insomma, nessuna novità rispetto a quell'open day organizzato a gennaio a Genova, quando centinaia di cittadini che non riuscivano a prenotare online si misero in coda fin dall'alba fuori dalla questura, nonostante il freddo rigido di quei giorni, per una disponibilità di appena 50 posti e per poter accedere agli uffici solamente dalle 15.

Nulla è stato fatto nemmeno per risolvere i problemi nella piattaforma di prenotazione, già riscontrati mesi fa da GenovaToday: "Il nostro collaboratore di Genova - denuncia Altroconsumo - ha riscontrato un problema nella piattaforma di prenotazione perché inizialmente sembrava ci fossero tre commissariati con 12 posti disponibili, ma quando poi ha cliccato per prenotare l’appuntamento la disponibilità non c'era più".

Le città migliori, per contro, sono Firenze e Napoli dove si può ottenere il primo appuntamento il giorno dopo. Anche a Roma si può prenotare due giorni dopo: insomma, la dimostrazione che il problema può evidentemente essere risolto.

Perché i tempi di attesa per avere il passaporto sono così lunghi

Le ragioni dei ritardi hanno inizio subito dopo la pandemia, quando si è tornati a viaggiare e si sono accumulate le richieste di passaporti nel frattempo scaduti, poi c’è stata la Brexit che ha imposto ai tanti che si recano nel Regno Unito di munirsi di passaporto anziché, com’era prima, della sola carta d’identità. Infine, ci sono anche le nuove cittadinanze che portano alla richiesta di passaporto e la gestione diretta, anziché mediata dai Comuni come avveniva prima, con l’introduzione delle impronte digitali elettroniche per cui solo questure e commissariati sono autorizzati.

Tra le soluzioni che sono state adottate per far fronte al caos passaporti c’è quella del Trentino dove Questura e Comuni si sono accordati per ridurre i tempi di rilascio facendo prenotare gli appuntamenti nei municipi di riferimento ai residenti delle valli. Come soluzione a lungo termine, secondo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, c’è il progetto Polis di Poste Italiane, che istituirà uno sportello unico di prossimità, che consentirà anche di richiedere i passaporti negli uffici postali dei piccoli borghi.