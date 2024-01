Caos Citypass, le reazioni politiche

“Ai cittadini liguri interessa la mobilità e la possibilità di spostarsi facilmente nella nostra regione. Per questo motivo il presidente Toti anziché girare l'Europa e le piste da sci con un gigante mortaio gonfiabile, dovrebbe trovare velocemente una soluzione per rimediare al pasticcio del suo sodale Bucci sulla gratuità di bus e treni per giovani under 14 e anziani over 70”.

Questo il commento della consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia sul caos scoppiato nelle ultime ore per il mancato riconoscimento da parte di Trenitalia della gratuità (sperimentale per 1 anno) del trasporto metropolitano per giovani under 14 e anziani over 70.

“Premesso che siamo favorevoli a tutte le misure che abbiano come obiettivo la promozione della mobilità sostenibile - sottolinea Candia - non possiamo non notare le diversità di trattamento, sbagliate, che sono state annunciate e poi ritirate, in particolare per i giovani. Oggi la Regione prevede una gratuità degli abbonamenti dei treni per i minori di 19 anni, ad eccezione dei genovesi, che sembrava potessero avere una gratuità fino ai 14 anni, ma in realtà non sarà così”.



“Questi pasticci sono il frutto di un lavoro fatto per rispondere a bisogni elettorali e di propaganda anziché al reale fabbisogno di mobilità dei cittadini - conclude la consigliera regionale -. La gratuità lineare del trasporto pubblico è sicuramente molto efficace dal punto di vista della comunicazione, ma profondamente ingiusta a livello sociale. Ricordo che grazie a questa misura avremo, ad esempio, ricchi pensionati che viaggeranno gratis e lavoratori precari di 30 anni che dovranno pagarsi l'abbonamento intero”.

Analisi sociale del Citypass per il consigliere Pd Pandolfo secondo cui il nuovo tariffario Amt aumenta le diseguaglianze. "Davanti all’illusione di mezzo passo avanti con una semi gratuità per alcune fasce d’età - sbagliata perché indistinta per fasce di reddito - c’è la concreta realtà di fare almeno 3 passi indietro".

"Il nuovo piano tariffario di Amt aumenta, infatti, vertiginosamente le diseguaglianze.

Il primo passo indietro perché manca la scelta di distinguere situazioni reddituali.

Il secondo perché chi ha disabilità - e non ha alternative al mezzo pubblico - è escluso da ogni agevolazione. Il terzo perché l’integrazione ferro-gomma - che recitava quando fu realizzata nel 1996: “sali in treno e scendi in bus” - è oggi minata e rende inefficaci al servizio le nuove tariffe e la gratuità indistinta per over 70 e under 24 che mostrava già pesanti limiti".