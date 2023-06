Tezenis Summer Festival, l'elenco degli artisti che si esibiranno a Genova

Sono più di trenta i cantanti che si esibiranno a Genova per il Tezenis Summer Festival, il concerto gratuito in programma venerdì 30 giugno alle ore 20 in piazza della Vittoria. Tra gli ospiti, anche diversi cantanti protagonisti dell'estate 2023 con i classici "tormentoni" che stanno passando in radio proprio per la bella stagione: Achille Lauro, Elettra Lamborghini, Elodie, Rovazzi e Orietta Berti, The Kolors e altri.

L’intenzione che ha mosso Tezenis e Radio 105 è stata quella di dare la possibilità a tutti di godere della musica più forte del momento in modo del tutto gratuito.

Ecco i nomi di tutti gli artisti presenti a Genova:

Achille Lauro, Aka 7Even, Alfa, Andrea Diamante, Angelina Mango, Beatrice Quinta, Carl Brave, Coma Cose, Dargen d'Amico, Elettra Lamborghini, Elodie, Erwin, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Follya, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gemelli Diversi, Gianmaria, Il Pagante, Junior Cally, le Vibrazioni, Lolita, Luigi Strangis, Mara Sattei, Matteo Romano, Shari, The Kolors, Vegas Jones, Wax e Wayne.

Al timone delle serate, due amate conduttrici di Radio 105, Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, professioniste molto giovani, ma già con una importante esperienza alle spalle legata alla musica live.

In apertura dello spettacolo, un dj-set firmato Radio 105.

Il concerto verrà trasmesso in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), app e vivrà live sui social di Radio 105.

“Un grande evento – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – che va ad aggiungersi ai tanti già in programma nella nostra regione, da Ponente a Levante. Appuntamenti diversi, capaci di soddisfare le esigenze di tutti: a luglio, infatti, le quattro province vedranno ancora concerti, il 6 e 7 a Savona con R 101, il 15 a Imperia con radio Monte Carlo, a Rapallo il 22 con R 101, il 29 alla Spezia ancora con radio Monte Carlo. Sempre nel mese di luglio anche 4 date teatrali realizzate dal teatro della Tosse e dedicate a Shakespeare, il 1 luglio a Castiglione Chiavarese, l’8 ad Arcola, il 16 a Castelvecchio di Rocca Barbena, il 23 luglio a Civezza. Oltre a questo, previsti 4 eventi-approfondimento dedicati, ognuno, a una parola, realizzati con la Treccani il 10 luglio ad Arenzano, il 14 a Pietra Ligure, il 18 a Portovenere, il 28 a Dolceacqua. Davvero, quindi, un’estate unica e inimitabile in Liguria, perfetta per accogliere le decine di migliaia di turisti che, ancora una volta, la sceglieranno”.