Sono tornati i cani bagnini: saranno protagonisti al Premio Fedeltà del Cane di San Rocco

Sono tornati in servizio sul litorale di Voltri - dalle 12 di oggi, domenica 6 agosto - i cani bagnini della Sics, la Scuola Italiana Cani Salvataggio. Le unità cinofile (circa 80 in tutto) sorveglieranno i bagnanti della spiaggia libera per la dodicesima estate, per la gioia di grandi e piccini che non vedevano l'ora di rivedere Dylan, Lora, Fendy, Ludo e gli altri amici a quattro zampe.

Golden retriever, labrador, terranova, cani fantasia e altri contribuiranno ancora una volta alla sicurezza di turisti e cittadini tutte le domeniche di agosto dalle 12 alle 18, più la giornata di Ferragosto, grazie a un accordo tra Municipio Ponente e guardia costiera di Genova.

Quest'anno c'è una novità: "Il 16 agosto - dice Gino Candeloro, istruttore Sics sempre presente a Voltri con il suo Dylan - riceveremo anche un riconoscimento al Premio internazionale Fedeltà del Cane di San Rocco di Camogli, per il salvataggio di tre bambini l'anno scorso. Questo ci fa davvero molto piacere".

Il 7 agosto 2022, le labrador Kora, Fendi e Ludo avevano portato in salvo tre fratellini che avevano rischiato di annegare proprio nel mare di Voltri: i tre bimbi, di 14, 12 e 8 anni, erano saliti su due gommoni e non riuscivano più a tornare a terra, spinti al largo dalle raffiche di vento. "Remavano - ricorda Candeloro - ma la corrente era più forte e continuava a spingerli al largo. Allora ho coordinato due unità cinofile per andare ad aiutare". Così le tre labrador, accompagnate dalle loro pet mate, si sono tuffate con il loro salvagente, trainando a riva un peso complessivo di quasi 100 chili tra gli applausi della spiaggia.

Il premio internazionale Fedeltà del Cane, ideato da don Carlo Giacobbe e Giacinto Crescini, è arrivato alla 62esima edizione e si terrà mercoledì 16 agosto a San Rocco di Camogli. Dalle 16 verranno presentati i protagonisti della manifestazione con le loro storie ed episodi che metteranno in evidenza sia la fedeltà dei cani sia la bontà delle persone in favore degli stessi. Si terrà anche la premiazione del concorso "Un cane per amico", riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado della Città Metropolitana di Genova e dell'istituto comprensivo Carasoli di Castel San Giovanni e di Sarmato (Piacenza). Non mancherà la tradizionale benedizione dei cani.