Tornano i cani bagnini sulla spiaggia di Voltri: date e orari

Tornano - per la dodicesima estate - i bagnini a quattro zampe a Voltri: la spiaggia davanti alla passeggiata Bruzzone verrà nuovamente invasa da golden retriever, labrador, terranova e non solo, che ogni anno diventano immancabilmente i beniamini di grandi e piccini. Se il presidio come di consueto tornerà ad agosto, i cani della Sics (Scuola Italiana Cani Salvataggio) si potranno vedere in azione già questo weekend in occasione di "Spazzapnea", evento che vedrà impegnati circa 200 volontari per pulire spiaggia e fondali voltresi.

E poi, ad agosto, grazie a un accordo con il Municipio Ponente e la Guardia Costiera di Genova, tornerà il presidio tutte le domeniche dalle 12 alle 18, più la giornata di Ferragosto. L'iniziativa coinvolgerà un'ottantina di unità cinofile che si alterneranno nelle giornate di presenza e nelle tre diverse postazioni sulla spiaggia.

Dolci e nello stesso tempo attentissimi a captare qualsiasi anomalia, i cani bagnini scruteranno l'orizzonte con le loro pettorine rosse e gialle, accompagnati dai loro 'pet mate' volontari della Sics: un servizio utile che ogni anno salva diverse persone come era successo nel 2022, quando i cani si erano tuffati in mare senza esitazione, sfidando le forti raffiche di vento, per riportare a riva tre bambini che rischiavano di essere spinti al largo dalla corrente.