Genova festeggia la Candelora: cortei dei Magi e presepi viventi

Gli eventi natalizi del Comune si chiudono ufficialmente con la Candelora: in realtà questa giornata cade oggi, venerdì 2 febbraio, ma per ovvi motivi i principali eventi sono spostati a domenica 4. In questa giornata si terrà la premiazione del "Passaporto dei presepi genovesi" a cui si aggiungerà anche il corteo dei Re Magi, inizialmente previsto per il 5 gennaio e poi rinviato per il maltempo.

Cos'è la Candelora

Si dice che il giorno della Candelora segni ufficialmente la fine delle celebrazioni natalizie (e i "ritardatari" hanno tempo fino a questa giornata, in teoria, per rimuovere presepe e addobbi) e coincide con la festa della presentazione al Tempo di Gesù, episodio narrato dal Vangelo secondo Luca.

Ma questo giorno non ha solo una valenza religiosa, perché è sentito anche nella tradizione popolare ed è un indicatore della fine dell'inverno di cui tenevano conto soprattutto i contadini, per i loro campi.

Il corteo dei presepi viventi e dei Magi

Domenica 4 si inizia alle 15 con la partenza dei tre presepi viventi, ognuno guidato da un Re Magio, da tre chiese del centro storico: San Marco al Molo, Santa Maria di Castello e San Filippo Neri. Accompagnati dal suono delle zampogne e delle chiarine della Banda di Pra’, i figuranti percorreranno le strade del centro città fino all'ingresso di Palazzo Ducale lato piazza De Ferrari dove, alle 15.30 circa, verranno accolti da canti e balli tradizionali genovesi.

I cortei andranno poi a comporre un presepe vivente sul palco del Salone del Maggior Consiglio, che dalle 16 farà da cornice a due momenti: un approfondimento storico sul significato, religioso e laico, del presepe e la cerimonia di premiazione Passaporto dei presepi genovesi.

L'approfondimento sulla valenza storica, culturale e religiosa della rappresentazione della Natività è affidato a tre relatori: padre Enzo Fortunato, portavoce della Basilica di San Pietro, Giulio Sommariva, conservatore del museo dell'Accademia Ligustica di Belle Arti e don Gianfranco Calabrese, vicario episcopale della Diocesi di Genova.

Successivamente l'assessore alle Tradizioni cittadine Paola Bordilli e don Calabrese consegneranno i premi ai primi 30 classificati e gli attestati ai partecipanti alla prima edizione del Passaporto dei Presepi genovesi. Non mancherà una menzione speciale per i partecipanti più giovani (categoria junior) e per i più anziani (categoria veterani).

Alla cerimonia sarà presente il sindaco Marco Bucci.

Partecipano i gruppi storici: Corteo Storico del Comune di Genova, Compagnia d'Armi Flos Duellatorum, Gruppo Storico Sextum. Gruppo Storico Procobera – Pontedecimo, Gruppo Storico Sestrese, Gruppo Storico Voltri, Gruppo Storico Corte Fieschi – Casella, Gruppo Storico San Giorgio, Proloco Centro Antico, Gruppo Folkloristico Città di Genova, Gruppo Amixi de Boggiasco e del Golfo Paradiso. Conclude la cerimonia l’esibizione musicale del Coro Monte Cauriol.

L’iniziativa è stata organizzata dall’assessorato alle Tradizioni cittadine del Comune e dall’Arcidiocesi di Genova.