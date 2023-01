Campo Ligure a "Kilimangiaro" su Rai 3: rappresenterà la Liguria nella sfida dei borghi

Il piccolo e suggestivo comune della filigrana, Campo Ligure, rappresenterà tutta la Liguria nella sfida dei borghi in onda su Rai Tre.

Il caratteristico borgo andrà in onda durante la trasmissione "Kilimangiaro" domenica 15 gennaio dalle 17,15 alle 19 per rappresentare la nostra regione: dopodiché saranno gli stessi spettatori, dopo aver assistito alla carrellata di bellezze italiane trasmesse puntata dopo puntata, a poter decidere quale sarà "Il borgo dei borghi". Il voto per decretare il vincitore della competizione avrà inizio a marzo.

Il programma tv "Kilimangiaro" è condotto da Camila Raznovich e porta gli spettatori nei luoghi più belli, e spesso sconosciuti, del pianeta. Grande attenzione è riservata al tema ambiente con gli approfondimenti di Mario Tozzi. Tanti documentari, anche di produzione Rai, per un giro del mondo tra avventure, storia, meraviglie della natura e arti dell'uomo. E proprio tra queste ultime rientra la filigrana, lavoro di oreficeria che ha reso famosa Campo Ligure, ottenuto mediante l'intreccio e la saldatura di sottili filamenti di metallo. Non è la prima volta che Campo Ligure, per la bellezza del suo borgo, del castello e per la particolarità della filigrana, finisce sotto la lente dei media: lo scorso agosto il comune è stato protagonista a "Camper" di Rai Uno, e negli anni scorsi è stato definito uno tra i paesi più belli in Italia dal quotidiano spagnolo "El Pais".