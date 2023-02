Campo Ligure diventa la Hogwarts di Harry Potter con tanto di bacchetta in filigrana

Niente corde di cuore di drago o piume di fenice: questa bacchetta magica in legno ha un'anima di filigrana (qui il video), e non potrebbe essere altrimenti visto che arriva da Campo Ligure.

Qui, domenica 26 febbraio, il borgo con il caratteristico castello si trasformerà in Hogwarts, la scuola di magia di Harry Potter, per un'avventura dedicata al territorio e alla saga del maghetto più famoso, alla ricerca per l'occasione di una bacchetta magica di filigrana. L'evento, organizzato da Genova Dreams e cooperativa Dafne, con il patrocinio del Comune di Campo Ligure, si snoda tra gioco e fantasia ma anche storia e tradizione della cittadina della Valle Stura, recentemente finita su Rai Tre per rappresentare la Liguria nella sfida "Il borgo dei borghi", nell'ambito della trasmissione "Kilimangiaro".

"Ci ispiriamo al fantasy con l'obiettivo di andare alla scoperta del territorio"

Non è la prima volta che Genova Dreams si ispira a saghe, libri e film amati da grandi e piccini, facendo leva sul divertimento per andare alla scoperta del territorio: anni fa l'incredibile successo dell'Hogwarts Express sul trenino di Casella, poi le gite a Triora, le visite guidate nel centro storico di Genova e anche le escursioni a tema Signore degli Anelli. Le avventure sono aperte anche ai "babbani" (i non maghi, nel linguaggio creato da J. K. Rowling) perché lo scopo è imparare qualcosa di nuovo sulle città e i borghi liguri.

"Abbiamo visto - spiegano gli organizzatori di Genova Dreams a GenovaToday - che questo genere di eventi piace, non solo perché ci sono tanti fan di Harry Potter di tutte le età, ma perché ci sono molte persone che hanno voglia di scoprire le particolarità del loro territorio, ci sono molte curiosità storiche e aspetti della storia della nostra regione che non tutti conoscono. Con questo evento ci vogliamo focalizzare sull'arte antica della filigrana: è bello che a Campo Ligure ci siano numerosi artigiani che, con tanto ingegno e anche un pizzico di follia, portano avanti questa tradizione. Per l'occasione hanno fabbricato una bacchetta con la filigrana, è un pezzo per ora unico che andrà al vincitore del nostro gioco".

Visita al museo e sfide nel borgo storico per i fan di Harry Potter

Fin dal mattino, a partire dalle 10, i "Potterheads" (così si chiamano i fan del maghetto), accompagnati da figuranti travestiti da personaggi della saga, potranno scoprire il Museo della Filigrana, poi le strade del borgo tra "incantesimi" e scatti da postare sui social. Pausa pranzo vicino al castello e poi, nel pomeriggio lo smistamento con il cappello parlante di Harry Potter, che indicherà a quale Casa di Hogwarts saranno destinati i partecipanti. A questo punto prenderà il via l'avventura vera e propria, con una caccia al tesoro per trovare la bacchetta magica di filigrana in tutta Campo Ligure attraverso indizi, indovinelli, anagrammi e prove di abilità.

"Harry Potter alla ricerca della bacchetta magica di filigrana" è organizzato da Genova Dreams e cooperativa Dafne con il patrocinio del Comune di Campo Ligure e la collaborazione dell'associazione dei filigranisti Intrecci Preziosi, la Pro Loco del paese, il Museo della Filigrana Pietro Carlo Bosio e DaruMa Photo. Qui per info e prenotazioni.