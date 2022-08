La trasmissione Camper di Rai1 fa tappa a Campo Ligure

Il borgo di Campo Ligure sarà protagonista, mercoledì 31 agosto alle ore 13, su Rai1 all'interno della trasmissione Camper, il nuovo programma estivo alla scoperta dell'Italia, condotto da Roberta Morise e Tinto.

"Una prima grande vetrina, aspettando 'Borgo dei Borghi', per il nostro Paese a livello nazionale, a testimonianza della crescita del nostro Comune nel panorama italiano", commenta l'amministrazione.

Camper è il programma che porta in vacanza i telespettatori condotto da Tinto e Roberta Morise. Per tutta l'estate fino alla prima settimana di settembre, i due conduttori animano il mezzogiorno di Rai1 con collegamenti in diretta e reportage dalle più iconiche località di ferie, grazie alla ricca squadra di inviati.