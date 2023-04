"Borgo dei borghi 2023", Campo Ligure si aggiudica il quinto posto al contest Rai

Alla fine Campo Ligure - unico Comune che rappresentava la Liguria - non ce l'ha fatta ad aggiudicarsi la vittoria del concorso "Borgo dei borghi 2023" del programma Rai Kilimangiaro. La cittadina è però arrivata quinta in classifica entrando nella top 10 dei borghi più belli del Paese: un risultato comunque lusinghiero, che premia le bellezze dell'entroterra ligure, la tradizione della lavorazione della filigrana e la qualità di vita del territorio.

“I borghi della nostra regione sono un patrimonio unico di storia, tradizioni e cultura – dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – e una risorsa fondamentale dal punto di vista turistico. Come Regione abbiamo realizzato per questo la campagna ‘Liguria, un mare di borghi’ per valorizzare e promuovere questi piccoli gioielli, a volte troppo poco conosciuti, che non hanno nulla da invidiare alle località più note della nostra regione”.

"Siamo pienamente soddisfatti di questo traguardo raggiunto da Campo Ligure che ben incarna la forza del nostro entroterra - spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega allo Sviluppo dell'Entroterra e al Marketing Territoriale Alessandro Piana - ricco di tradizioni e di storia, fondamentale per rafforzare l'incoming turistico sia in alta sia in bassa stagione, grazie alla variegata offerta di experience, alle attività outdoor, alla cultura, all'artigianato e all'enogastronomia. Per questo abbiamo sostenuto con forza il nostro rappresentante Campo Ligure nella sfida del Borgo dei Borghi".

Soddisfatto anche il sindaco, Giovanni Oliveri: “Siamo orgogliosi. È un risultato migliore anche delle nostre attese, considerato che Campo Ligure è un Borgo piccolo in una regione non estesa. È veramente un ottimo risultato per la promozione del borgo e di tutto il nostro territorio. Ringrazio tutti coloro che ci hanno votato per due settimane, tutti gli Enti e Comuni che hanno fatto rete per sostenerci”.