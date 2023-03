Campo Ligure rappresenta la Liguria al contest di Rai 3, l'appello: "Votateci"

Si entra nel vivo della sfida de "Il borgo dei borghi", proposta dal programma di Rai 3 "Kilimangiaro". A rappresentare la Liguria, quest'anno, c'è Campo Ligure: la puntata che riguarda il piccolo comune dell'entroterra famoso per la filigrana è già andata in onda (si può rivedere qui) ma adesso è importante il sostegno dei cittadini che potranno partecipare al voto su RaiPlay.

"Dal 12 al 26 marzo - spiega il sindaco Giovanni Oliveri - sarà possibile votare i borghi per portarli alla finale del 9 aprile, in cui sarà eletto il borgo dei borghi 2023. Siamo molto onorati e orgogliosi per questa grande opportunità, ma siamo anche consapevoli delle oggettive difficoltà di rappresentanza di un piccolo borgo all'interno di una piccola regione come la nostra bellissima Liguria".

Il Comune, con la Regione e non solo, sta organizzando la miglior strategia possibile per ottenere un buon risultato ma "ciò dipende anche dalla capacità dei liguri di fare squadra votando e facendo votare compatti e numerosi il nostro Comune". Insomma, da domenica prossima le votazioni sono aperte e, con loro, parte anche l'appello per scegliere il borgo della filigrana in rappresentanza della Liguria.