Al via il campionato italiano della pasta 2020, Genova tra le 'squadre' in gara

Al via l’8° Campionato Italiano della Pasta per decretare il miglior ristorante di pasta in Italia e all’estero Sono 39 i ristoranti scelti (27 in Italia e 12 all’estero) che parteciperanno dal 30/9/20 al 31/5/21 all’ 8° Campionato Italiano della Pasta, la competizione che assegna ufficialmente lo scudetto della pasta.

Due i campionati: la SERIE A e il CAMPIONATO ALL’ESTERO. Ad assegnare lo scudetto sono i clienti che dovranno recensire la propria squadra-ristorante sul sito campionatoitalianodellapasta.it. Il progetto ideato da due food blogger (Vera Mascaretti e Camillo Di Monte) è gestito da ASPP ITALIA di Letizia Putrone.

ECCO LA LISTA COMPLETA delle SQUADRE-RISTORANTE della SERIE A: 1. Udine - Ancona Due 2. Genova - Cibus 13 3. Galatone Lecce - Ferro e Fuoco 4. Pesaro - Locale atipico 5. Ostia - Buzzicona 6. L’Aquila - Il Primo Papavero 7. Campobasso - Scuderia del Peschio 8. Montespertoli – Lo Zero 9. Padova – A Banda del Buso 10. Cagliari – Sa Piola 11. Bergamo – Pasta e Basta 12. Cesenatico – La Zucca Gialla 13. Grotte – Agrigento (Officina del Gusto) 14. Milano – Giannino 15. Verona – Il Campidoglio 16. Napoli – Sea Front 17. Roma – Core de Roma 18. Empoli – Cucina Sant’Andrea 19. Torino – Legend’s Club 20. Rimini – Le Calastre 21. Perugia – Taverna dell’Orso 22. Andalo – Al Penny 23. Roma – Vyta 24. Morciano di Romagna – Falsariga 25. Madonna di Campiglio – Chalet Fiat 26. Ortisei – Usteria da Checco 27. Cortina d’Ampezzo – Malga Peziè de Parù.

ECCO LA LISTA COMPLETA delle SQUADRE-RISTORANTE del CAMPIONATO ALL’ESTERO: 1. Budapest – La Coppola 2. Ginevra – Fabbrica Pasta 3. Parigi – La Trottinette 4. New York – Ribalta 5. Dublino – Bar Italia 6. Edimburgo – Tempo Perso 7. Malaga – Spago’s 8. Londra – Gola 9. Los Angeles – Terroni 10. Gozo – Arzella 11. Ferraro’s – Las Vegas 12. Alleataly – Lussemburgo.

