Campi da padel sulla terrazza panoramica del Terminal traghetti: il progetto

Sulla terrazza panoramica del Terminal traghetti arriveranno con tutta probabilità due campi da padel: il progetto presentato da Stazioni Marittime, su cui il Comune si è espresso favorevolmente con una determina, prevede l'installazione di due campi delle dimensioni di 10 x 20 metri ciascuno, di tipo panoramico outdoor (cioè dotati di ampie pareti vetrate modulari prive di montanti sui lati corti e dunque molto trasparenti) per contenere l'impatto paesaggistico. Dunque, dopo il tentativo del 2013 di far sorgere nell'area un campo da calcetto, si torna a parlare di sport sulla terrazza, questa volta con una nuova disciplina.

Il tutto al terzo piano del Terminal con annessa terrazza panoramica; la relazione tecnica riguardo l'area afferma che "nel corso degli anni tale unità immobiliare non ha mai riscontrato l'interesse di operatori del settore commerciale ed è stata utilizzata, per limitati periodi di tempo, per usi diversi dalla sua funzione originaria. Alla luce della scarsa appetibilità commerciale del bene immobile e vista la sua posizione favorevole e le dimensioni adeguate è stato predisposto il progetto [...] rivolto alla trasformazione dello stesso in un impianto sportivo di esercizio".

La superficie coperta dell'impianto ammonterà a 176 metri quadri, mentre gli spazi scoperti si svilupperanno per 630 metri quadri, di cui 400 occupati dai due campi. Nel dettaglio, l'unità immobiliare è costituita da un ampio locale rettangolare con annesso vano ripostiglio. Il lato ovest è delimitato da una parete vetrata che guarda verso l'interno del terminal mentre sul lato opposto sono disposte due porte a vetri che consentono l'accesso alla grande terrazza panoramica.

L'intervento prevede, sulla terrazza di pertinenza del locale commerciale, l'installazione di due campi da padel. La struttura di sostegno delle paratie laterali sarà formata da tubolari in acciaio zincato. La platea in calcestruzzo verrà realizzata sopra la soletta del terrazzo, rimuovendo l'attuale pavimentazione in lastre di cemento. Sui due campi verrà posato un tappeto di gioco in monofilamento arricciato, mentre i camminamenti laterali saranno pitturati con un rivestimento arancione. Verranno installate per l'illuminazione anche quattro coppie di proiettori a led installati su pali rossi. All'interno ci sarà spazio per due spogliatoi, una saletta d'attesa e un locale per il deposito di attrezzature sportive e primo soccorso.

La direzione urbanistica ed edilizia privata del Comune ha espresso parere favorevole ma prima dell'inizio dell'attività dovrà essere attuata una campagna fonometrica atta a dimostrare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di rumorosità, previsti dalla normativa.