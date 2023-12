Campi da padel di Cassano, il Comune non ha ancora ricevuto le varianti del progetto

La società è disponibile a rivedere il progetto, recependo le informazioni dei comitati dei cittadini: dall'altro canto, il Comune non ha ancora ricevuto nessuna variante progettuale. Questo il punto della situazione sui campi da padel che l'ex calciatore Antonio Cassano vorrebbe costruire a Valletta Puggia, idea contestata da diversi residenti.

A chiedere notizie, Tiziana Notarnicola (Vince Genova) in consiglio comunale: "ll progetto era stato approvato in Conferenza dei servizi ad agosto, con alcune modifiche che devono essere apportate. Tuttavia i cittadini dell'area hanno presentato ricorso al Tar della Liguria, preoccupati soprattutto per lo sbancamento richiesto. Da lì la società ha deciso di modificare il progetto costruendo campi a livello del terreno, e poi?"

Non c'è, a quanto pare, nessuna novità particolare: "Non abbiamo ricevuto alcuna variante progettuale - conferma l'assessore Mario Mascia - ma dopo l’incontro presso il mio assessorato avvenuta ad agosto con comitati dei residenti, che volevano impugnare il progetto, mi sono fatto portavoce con la società ideatrice del progetto di tutte le istanze dei residenti. Istanze che riguardavano la mitigazione dell’impatto acustico, visivo e idrogeologico dell’area e anche l’innesto delle alberature e per il mantenimento in parte dei parcheggi che insistono sul terreno privato, ma che al momento sono usati dai condomini".

La società ha dato disponibilità di rivedere il progetto: "Dal canto nostro - continua Mascia - vogliamo assicurare i residenti, tutelare la proprietà privata e l’iniziativa economica privata, facendo in modo che tutto sia compatibile con la tutela ambientale, perché ci sono diversi interessi in gioco, non solo quelli dei residenti".