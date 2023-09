Medio Ponente, assemblea pubblica: "Inclusione, integrazione, decoro e sicurezza"

Mercoledì 20 settembre 2023, alle ore 20:30, si svolge nell'area verde e Blu di Campi, in via Renata Bianchi 3 presso il giardino N.S. di Lourdes, un'assemblea pubblica promossa dall'Unione dei Comitati di Quartiere genovesi, Asd Aps Cerchio Blu, Comitato via Sestri e dintorni, comitato Costa di Sestri Ponente. Saranno presenti esponenti politici del Municipio 6 Medio Ponente, del Comune, associazioni e comitati del territorio. 'Inclusione, integrazione, decoro e sicurezza' è il titolo dell'incontro, come si legge nel volantino.

"Un incontro richiesto e fortemente voluto dalla cittadinanza - spiegano i promotori - che vuole essere un approfondimento costruttivo sulle tematiche di inclusione culturale che devono avere progetti condivisi. Attraverso l'incontro e l'ascolto avranno valore i suggerimenti e i pareri, utili a mantenere prioritari il benessere comune e la convivenza tra diversi aspetti sociali e interculturali, altresì sulle diverse politiche di approccio al tema in discussione, soprattutto integrative e inclusive. Grandi numeri - concludono - stanno emergendo inevitabilmente a libello globale, dinamiche umanitarie mirate al quotidiano tessuto sociale e territoriale con le quali dobbiamo imparare sempre più a convivere".

Paolo Carissimo, capogruppo della Lega del Municipio Medio Ponente spiega: "Un'occasione di incontro tra politica e cittadinanza per fare un po' di chiarezza, dare e ricevere informazioni e raccogliere anche il malcontento che stiamo vivendo in questo periodo e che, senza decisioni forti e nuovi interventi da Roma, dal governo, siamo destinati ad avere anche nei prossimi anni".