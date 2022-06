Campasso: al via l’eliminazione degli inerti nell’ex area ferroviaria

Sono iniziati venerdì mattina i lavori di riorganizzazione dell’ex area ferroviaria, propedeutici alla realizzazione del nuovo collegamento tra via del Campasso e Brin, nel quartiere di Certosa, e degli impianti sportivi nell’area adiacente a via del Campasso.

La sistemazione dell’area, a cura di Aster, comprende la distribuzione delle terre e rocce da scavo attualmente abbancate su una superficie di circa 30.000 metri quadri, tra il parco ferroviario e la viabilità di via Campasso. Al termine di questa fase, saranno avviate le opere prodromiche alla realizzazione della nuova strada, dell’impianto sportivo, nuove aree verdi e parcheggi.

Il lavoro rientra nei lavori del nodo ferroviario del Terzo Valico per l’alta velocità e capacità Genova-Milano – e, come indicato nel masterplan dell’architetto Boeri, prevede la trasformazione della zona a vocazione pubblica, in particolare con la realizzazione di servizi e impiantistica sportiva.