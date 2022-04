L'antica tradizione dei campanari genovesi: "Con i giovani salviamo un'arte che rischia di sparire"

Chi ha detto che quella del campanaro - pur in un mondo di apparecchi elettronici - è una tradizione ormai sconosciuta? Nel capoluogo ligure da trent'anni opera l'associazione Genova Carillons che riunisce campanari di tutte le età, pronti ad avvicinarsi a un'arte antica ma, a quanto pare, mai passata di moda. Il giorno di Pasquetta, lunedì 18 aprile, l'associazione si esibirà con un concerto manuale di campane al Santuario della Madonna della Guardia, dove festeggerà il suo trentesimo compleanno e inaugurerà una targa in onore del fondatore, lo 'storico' campanaro Michele Mantero, recentemente scomparso.

Una realtà nascosta, ma che resiste

Valerio Ruggiero, 32 anni, referente dell'associazione, spiega che l'arte di suonare le campane a mano non sta affatto scomparendo, anche se ormai quasi tutte le chiese utilizzano campane elettroniche: "Il mestiere del campanaro non esiste più - precisa a GenovaToday - però ci sono tanti appassionati anche molto giovani, è una realtà che non sta scomparendo, è solo un po' nascosta. Da quando è nata, Genova Carillons si propone di far conoscere questa realtà, portiamo i concerti manuali di campane nelle piazze, cerchiamo di portare avanti la tradizione, è un bell'impegno".

Esistono varie associazioni di campanari in Italia che generalmente si ritrovano nell'ambito di un grande raduno una volta all'anno. Carillons Genova conta 66 soci con circa 20 giovani allievi.

Come si suonano le campane

Le campane si suonano su una sorta di grossa tastiera, come una sorta di pianoforte. A seconda del numero delle campane (in genere, in Liguria, da 5 alle 14 del Santuario della Madonna della Guardia) cambia anche quello dei tasti. Questi ultimi poi sono collegati, per mezzo di meccanismi, al batacchio di ogni campana.

Oggi nelle chiese ci sono quasi solo più impianti automatici, ma una cosa non esclude l'altra: è dunque possibile suonare le campane anche manualmente.

Ma come si esercitano i campanari? "A casa, con appositi metallofoni. E poi ovviamente in concerto, si improvvisa anche molto, quando viene in mente un motivo ci si lascia trascinare dalla musica tentando di fermarlo nella memoria, si va quasi completamente a orecchio" spiega Ruggiero.

La tradizione dei campanari liguri

La tradizione che viene tramandata da Genova Carillons è quella dei campanari liguri, diversa dalle altre regioni: "Ogni territorio - continua Ruggiero - ha il suo modo di suonare le campane, ma la differenza che caratterizza la Liguria è che sulla tastiera i bassi sono a destra anziché a sinistra, dunque al contrario rispetto a un pianoforte".

Imparare non è così facile: "Non esistono praticamente testi, non c'è una grande tradizione di musica scritta in questo ambito dunque si va a orecchio, tramandiamo questa tradizione oralmente, ma i bambini che si avvicinano a quest'arte ci fanno ben sperare. Abbiamo recentemente accolto un allievo di 6 anni, è entusiasta. In generale tanti campanari iniziano da piccoli, io mi sono appassionato fin dai 2 anni, eppure nella mia famiglia nessuno suonava le campane, ma come le sentivo suonare rimanevo fermo ad ascoltare, è un sentimento innato".

Non ci sono solo canti religiosi: "Ci si può sbizzarrire - conclude Ruggiero - sono diffusi anche i canti della tradizione popolare come 'Papaveri e papere', 'La leggenda del Piave' e altre melodie inventate appositamente dai campanari e diffuse nel tempo". Il rischio di tramandarle oralmente però è che si perdano dei pezzi importanti di cultura: "Tentiamo di avvicinare i giovani proprio per non lasciar morire questa tradizione. Ci sono pochi testi di teoria musicale, qualche campanaro si è anche avvicinato alla scrittura di brani su partitura. Ma in generale i campanari non sono musicisti, non leggono la musica, dunque cerchiamo di portare avanti questa tradizione popolare senza snaturarla". Ci sono alcune registrazioni, soprattutto dischi risalenti agli anni '60 con i campanari di Genova, da cui si può prendere spunto: le loro suonate sono state recuperate tutte, all'insegna di una tradizione che, nonostante tutto, continua a vivere.