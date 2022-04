Al via in Asl4 le campagne vaccinali per gli adolescenti

Sono cominciate oggi, lunedì 4 aprile, le campagne di vaccinazioni per gli adolescenti previste dal piano nazionale di prevenzione vaccinale per i mesi di aprile, maggio e giugno.

Si tratta della vaccinazione contro il papillomavirus per tutti i soggetti appartenenti alle annate 2010 e 2011 e dei richiami contro la meningite da meningococco Acwy e contro difterite-tetano-pertosse-polio per i soggetti nati nel 2005 e 2006.

A tutti gli interessati è stata inviata una lettera-invito con data e orario di prenotazione in sedute dedicate.

Quest’anno - novità assoluta - sono stati individuati quali centri vaccinali per le somministrazione dei vaccini l’hub vaccinale di Chiavari, in piazza Leonardi (già utilizzato per la vaccinazione contro il covid-19) e ambulatori dedicati presso gli ospedali di Rapallo e Sestri Levante.

Gli orari di apertura saranno i seguenti:

Chiavari, piazza Leonardi (hub vaccinale principale): lunedì, mercoledì, venerdì ore 14.00 – 18.00

Rapallo, c/o ospedale: martedì ore 14.00 – 18.00

Sestri Levante, c/o ospedale: giovedì ore 14.00 – 18.00

I soggetti interessati dalla campagna sono circa 4mila (mille per ogni annata): un numero consistente che ha determinato la scelta di individuare centri vaccinali di grandi dimensioni.

Per ogni informazione è possibile telefonare al call center unico per le vaccinazioni: 0185/329015 (lun-mer-gio-ven ore 8.30 – 12.00).

"Le vaccinazioni contro il Papillomavirus in età adolescenziale e i richiami vaccinali contro la Meningite da Meningococco e contro Difterite-Tetano-Pertosse-Polio rappresentano un ottimo investimento in salute, al debutto dell’età adulta - comunica Asl 4 -. Il papilloma virus umano è causa di patologie tumorali e non, che colpiscono femmine e maschi. Le patologie sono prevalentemente a carico della sfera genitale. Si trasmette per via sessuale. Il vaccino utilizzato in Italia contiene 9 ceppi di Hpv ed è in grado di prevenire oltre il 90% di tutte le lesioni causate dal virus. È dotato di ottimo profilo di sicurezza".