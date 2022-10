Campagna nastro rosa 2022, visite gratuite per tutto il mese

Anche quest'anno a ottobre si conferma l'appuntamento globale per la prevenzione del cancro al seno, patologia tumorale più frequente tra le donne. Da lunedì 3 ottobre e per tutto il mese presso il Poliambulatorio Lilt di via Bosco 31/10 sarà possibile sottoporsi ad una visita senologica gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili. La Campagna di sensibilizzazione si rivolge in particolar modo a tutte le giovani donne (tra i 25 e i 39 anni) che non hanno fatto un controllo al seno negli ultimi 12 mesi.

Lilt cerca così di rendere accessibile e portare la prevenzione più vicino alle persone e renderle consapevoli del ruolo fondamentale per la tutela della propria salute. Con la prevenzione è appurato che la mortalità causata dal tumore al seno è in calo: attualmente l'80% dei tumori al seno diagnosticati può guarire a 5 anni dal trattamento, se diagnosticato in tempo.

"La Campagna Nastro Rosa del mese di ottobre raccoglie come di consueto una serie di iniziative che promuovono l'educazione alla salute e la prevenzione oncologica nella donna - afferma Paolo Sala, presidente dell’Associazione di Genova -. Con 60mila nuovi casi stimati per il 2022 il cancro al seno si conferma il big killer numero uno, rappresentando quasi il 30% di tutte le neoplasie. Risulta pertanto fondamentale promuovere con le istituzioni azioni che possano invertire questa pericolosa tendenza, capace viceversa di gravare sulla salute di tantissime donne. Tra le sfide del futuro l’abbassamento dell’età dello screening e il coinvolgimento attivo delle scuole per insegnare l’autopalpazione alle giovani donne. Lilt, anche attraverso i progetti di ricerca ed i suoi 400 ambulatori territoriali (a Genova siamo in via Bartolomeo Bosco 31/10) si è resa disponibile a collaborare tangibilmente con il SSN per diffondere la cultura della Prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) come metodo di vita. La strada per vincere il cancro al seno è ormai tracciata, e quindi: mortalità zero per cancro al seno".

PROGRAMMA INIZIATIVE DEL MESE ROSA: ILLUMINAZIONE IN ROSA DEI PRINCIPALI MONUMENTI SIMBOLO DELLA CITTA’

> Sabato 1 ottobre - Lanterna di Genova

GARA BENEFICA (GOLF, TENNIS, PADEL) – CIRCUITO LILT FOR WOMEN

> Venerdì 30 e Sabato 1 ottobre - Villa Padel Serra Riccò (Via Negrotto)

> Sabato 1 ottobre - TC Genova 1893 (Salita della Misericordia 5)

> Domenica 9 ottobre - Golf Club Pineta di Arenzano – (Piazza del golf, 2)

> Sabato 15 ottobre – Club Cacciatori Il Castellaccio – (Via Mura delle Chiappe, 44)

> Sabato 22 ottobre – Sporting Club Genova (Via Tre Pini)

PINK SWING NIGHT CON GLI ZENASWINGERS

> Venerdì 7 ottobre - Grand Hotel Savoia (Via Arsenale di Terra 5 - ultimo piano) - Apericena a buffet e lezioni di swing per tutti. Parte

del ricavato della serata verrà devoluto a LILT Genova. Prenotare allo 0102530160 (entro il 3/10).

PER TUTTO IL MESE

Il negozio Francesca Abbigliamento Intimo (Via Del Piano 12) parteciperà alla Campagna Nastro Rosa con l’iniziativa “rottamazione dei reggiseni”. Per ogni vecchio reggiseno portato in negozio, verrà devoluto 1 euro al progetto di assistenza LILT “Ancora Donna” per il sostegno psicologico alle pazienti oncologiche e verrà offerto uno sconto alle clienti. L’iniziativa che partirà da una base di 200 € ha l’obiettivo di raggiungere i 600 € che è la quota prevista per il supporto psicologico di una singola paziente (e consiste in 20 incontri con lo psicologo LILT).

In esclusiva per LILT Genova, per il secondo anno consecutivo, l’illustratrice Ilaria Faccioli ha realizzato il disegno della maglietta da collezione a sostegno delle attività per la lotta al cancro al seno. È possibile richiederla in sede LILT o sull’e-shop solidale.

Visite senologiche gratuite su appuntamento presso il Poliambulatorio di Via B. Bosco 31/10. Le visite presso l’Ambulatorio saranno prenotabili solo sul sito LILT Genova alla pagina RICHIEDI UNA VISITA a partire da giovedì 29 settembre 2022 fino ad esaurimento dei posti disponibili. La Campagna di sensibilizzazione si rivolge in particolar modo a tutte le giovani donne (tra i 25 e i 39 anni) che non hanno fatto un controllo al seno negli ultimi 12 mesi.

Per maggiori dettagli sulle iniziative in programma vai su legatumori.genova.it (in continuo aggiornamento). Per sostenere concretamente la Campagna e le attività di prevenzione oncologica Lilt, è possibile fare una donazione sul conto corrente dell’Associazione IBAN: IT41P0503401424000000022390 – causale: NASTRO ROSA. Per informazioni: Tel. 010 2530160 – www.legatumori.genova.it – info@legatumori.genova.it.