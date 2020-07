'Noi doniamo sangue, c'è bisogno anche di te'. Al via la campagna estiva

Lunedì 27 luglio 2020 è stata presentata in Regione la campagna estiva di donazione sangue 2020, realizzata con il supporto di Alisa e del Centro regionale sangue, in collaborazione con le associazioni di donatori Avis e Fidas, il cui messaggio è 'Noi doniamo sangue, c'è bisogno anche di te'.

I protagonisti sono sette donatori che condividono una sana e buona abitudine: quella di donare sangue e plasma. Si tratta di uno studente, due sportivi, due giornalisti e due militari della Guardia Costiera della Spezia, protagonisti nel ricordare per primi l’importanza di un gesto semplice che, se fatto con regolarità, può salvare molte vite.

La campagna estiva veicolerà il loro messaggio attraverso tutte le emittenti televisive regionali e i social network. Tutti i donatori potranno partecipare attivamente alla campagna con due azioni: la personalizzazione del proprio profilo Facebook o Instagram con il motivo grafico creato per la campagna e la realizzazione e l’invio di una propria clip che verrà pubblicata sui canali social di Regione Liguria.

In Liguria, nel 2019 i donatori sono stati 45.304, di cui 30.285 uomini e 15.019 donne, nello stesso anno i nuovi donatori sono stati 10.326.

«Grazie alla generosità dei donatori liguri possiamo garantire al Sistema sanitario regionale il fabbisogno di sangue ed emocomponenti - sottolinea Vanessa Agostini, direttore della struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali - per fare questo c’è bisogno dell’aiuto dei donatori che, con un gesto semplice e fatto con regolarità, favoriscono l’autosufficienza regionale, concorrendo al mantenimento di quella nazionale. Ricordo che ad oggi non ci sono evidenze scientifiche che documentino la trasmissione del nuovo coronavirus attraverso la trasfusione e il personale addetto alla raccolta di sangue ed emocomponenti è formato per gestire in sicurezza tutto il percorso di donazione, sia presso le strutture ospedaliere pubbliche, sia presso le Unità di raccolta associative».

Come partecipare alla campagna estiva donazione sangue

Abbiamo pensato di coinvolgere gli utenti social, per diffondere, grazie al “passaparola”, il significato e il valore del donare sangue.

Personalizza la foto del profilo

Tutti gli utenti possono diventare partecipanti attivi alla campagna e comunicare, in modo uniforme, il messaggio “Noi doniamo sangue. C’è bisogno anche di te: lo possono fare su Facebook e Instagram, seguendo le istruzioni e aggiornando la propria foto profilo utilizzando il motivo grafico creato appositamente per la campagna.

Diventa testimonial della campagna

Gli utenti, seguendo le istruzioni, potranno inviare una propria clip al numero WhatsApp 366 9358811, creato appositamente. Ogni clip verrà montata sullo spot istituzionale e pubblicato sui canali social di Regione Liguria. Le clip dovranno durare 10 secondi ciascuna e dovranno essere girate nel contesto quotidiano di ciascuna persona.

Tutte le informazioni e contatti utili per la donazione sono disponibili sul sito di Alisa, nella sezione dedicata.