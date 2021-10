Pupi Avati lancia la XIV campagna nazionale di promozione dell’armonia nella coppia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Parte da inizio ottobre a fine novembre la XIV Campagna Nazionale di Promozione dell'armonia nella coppia, avviata da AAF - Associazione Aiuto Famiglia (realtà con sede a Genova). Dal titolo “Incontriamoci”, per evocare la vicinanza dopo un lungo periodo di distanziamento sociale, è supportata dal noto regista Pupi Avati attraverso le sue parole: «Alla mia età e dopo oltre mezzo secolo di matrimonio, sono certo che l’aver resistito assieme alle tante tentazioni di resa, alle tante turbolenze, stia dando sia a mia moglie che a me il senso della nostra vita».

La sua visione, che combacia perfettamente con quella di AAF - Associazione Aiuto Famiglia, prende spunto dall’esperienza individuale e si esplica nel lavoro da regista, in particolar modo nel film dell’anno corrente “Lei mi parla ancora”. Tra i dialoghi cinematografici ne emerge uno molto significativo fra Renato Pozzetto e Fabrizio Gifuni relativamente al matrimonio-divorzio, che si conclude con una frase emblematica: «Portare avanti una relazione non è una cosa facile, però provarci e riuscirci dovrebbe avere un valore misterioso, sacrale». Uno stralcio del film è stato riportato nel video a supporto della campagna. «AAF - Associazione Aiuto Famiglia - spiega il presidente Aldo Vincenzo Delfino - parte proprio da qui, dal sostenere le coppie in difficoltà affinché possano ritrovarsi, scoprendo un modo personale per riconoscere il bello all’interno della relazione.

Questo approccio positivo non è automatico per la coppia in tempo di crisi coniugale, così noi, con i nostri volontari, ci mettiamo a disposizione per ascoltare, tendere una mano, supportare attraverso uno scambio di mail o incontri tramite zoom, gruppi di auto mutuo aiuto con la condivisione di esperienze, check up relazionale con la possibilità di essere messi in contatto con psicologi (almeno uno in ogni provincia italiana) che offrono gratuitamente la propria consulenza. Per qualsiasi necessità, consultare il nostro sito web www.aiutofamiglia.org».

“Incontriamoci” è una proposta di ottimismo e speranza per chi cerca aiuto per migliorare la propria relazione, prevenire o superare le problematiche. Con la XIV Campagna Nazionale di Promozione dell’armonia di coppia si invitano appunto le coppie a rivolgersi ad AAF - Associazione Aiuto Famiglia dove troveranno un’accoglienza empatica e la modalità di aiuto più adatta fra le numerose iniziative gratuite.