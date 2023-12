Camogli diventa un presepe: c'è anche il 'padellone'

Una Camogli in miniatura per un presepe in grado di affascinare grandi e piccini. È stato inaugurato nei giorni scorsi e sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18:30 fino al 18 febbraio 2024 in un locale di fronte alla chiesa.

"Un grande paluso al gruppo Amici del Presepe che ha inaugurato il magnifico Presepe dell'isola, con la benedizione di Don Danilo Dellepiane - scrive il Comune di Camogli sui social -. Quest'anno l'allestimento rappresenta una porzione di piazza Colombo, con il 'padellone' e la tradizionale salita della Cassa di San Fortunato, lungo le scale che conducono alla parrocchia. All'inaugurazione hanno partecipato rappresentanti di Ascot, dell'Associazione Ü Dragün, della Pro Loco Camogli, dell'Associazione Culturale 'San Fortunato' - Camogli, della Croce Verde e l'amministrazione".

Proseguendo il progetto iniziato lo scorso anno, con le offerte dei visitatori verrà dato un contributo per l'acquisto di una nuova autoambulanza che potrà transitare in via Garibaldi, sul lungomare di Camogli.