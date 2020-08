Da Lady a Babol, torna il Premio Fedeltà del Cane: le storie

Una 59esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane, quella del 2020, ma gli organizzatori e gli amanti dei quattro zampe non si perdono d’animo: il 16 agosto a San Rocco di Camogli si terrà la cerimonia in forma ridotta nel rispetto delle norme anti-contagio da coronavirus, e anche se i posti prenotati sono ormai esauriti l’Associazione per la valorizzazione turistica di San Rocco si è attrezzata per trasmettere in streaming e arrivare a tutti.

Premio Fedeltà del Cane 2020, i cani e le storie

Anche quest’anno restano tanti i cani che saliranno sul palco: c’è Babol, un esemplare di pastore tedesco ausiliare cinofilo specializzato nell’attività antidroga e antivaluta in servizio da gennaio 2018 presso la Squadra Cinofili della Compagnia Pronto Impiego di Genova; e poi c’è Calypso, labrador chocolat di 7 anni, che ha salvato insieme alla sua conduttrice e ad altre due unità cinofile sette giovani in mare, in serie difficoltà.

Sky, labrador nero di 8 anni in acqua dall’età di 3 mesi, è diventato un bravo cane bagnino sempre presente sulle spiagge liguri a salvaguardia dei bagnanti; Dirk, pastore tedesco di 12 anni e mezzo, ha dedicato l’intera vita al soccorso, in particolare alla ricerca di persone disperse e ha iniziato giovanissimo il suo addestramento, ancora cucciolo di soli 70 giorni, presso il campo de “I Lupi di Piacenza” che lo hanno portato ad ottenere il brevetto Regionale per ricerca dispersi in superficie all’età di tre anni.

Menzione speciale per Lady, una meticcia di circa 5/6 anni che, accolta in chiesa dal sacerdote, è diventata l’attento, silenzioso e fedele cane “chierichetto” di don Giuseppe Rizzo, parroco di San Folco Pellegrino a Santopadre, in provincia di Frosinone. Leo, labrador di 3 anni e 9 mesi, ha un ruolo molto importante nel controllo del territorio e nella tutela della sicurezza della collettività come cane antiesplosivo o Atf (Alcohol Tobacco and Fire Arms) della Polizia di Stato di Genova, che si occupa di garantire la sicurezza dei cittadini durante manifestazioni ed eventi sociali.

Ancora, Luigi, un pincher di 10 anni, durante il lockdown si è messo al servizio della sua famiglia, diventando un rider a quattro zampe pronto a fare la spola tra la giovane padrona e la mamma ultrasessantenne e quindi maggiormente esposta al Covid-19; Momo, staffordshire bull terrier di 9 anni, ha salvato la vita dei suoi padroni da un incendio in una zona boschiva nelle alture del Comune di Triora in valle Argentina, nell’imperiese; Phoebe, meticcia di 5 anni, è per Gianni, colpito da ictus, una presenza importantissima, un indispensabile aiuto morale e la miglior “medicina”. La visita di Phoebe in ospedale ha segnato la svolta nelle critiche condizioni di Gianni e l’inizio di un percorso di miglioramento.

Tom e Raja rispettivamente rottweiler di 8 e 10 anni, con Yurj, maltese di 9 anni, abbaiando hanno svegliato i padroni, salvando così tutta la famiglia, mentre il rogo stava distruggendo ogni cosa a Caorso, in provincia di Piacenza.

Il 16 agosto a partire dalle 16 verranno inoltre assegnati i premi Bontà a persone o istituzioni che hanno operato benevolmente nei confronti dei cani: quest’anno a Davide Acito (attivista italiano, fondatore di Action Project Animal, salva i cani dal massacro del Festival di Yulin in Cina) e a Leidaa, che ha gestito con il servizio “Emergenza Covid-19” oltre 18 mila richieste, assistendo e prendendo in carico centinaia di animali di persone malate o purtroppo decedute.