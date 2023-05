La banda e il ruggito della Carovana Romantica: è grande festa a Camogli

Camogli in festa per il passaggio nel centro storico della Carovana Romantica. Le auto d'epoca capitanate dal patron dell'iniziativa, l'avvocato Stefano D'Ammassa, hanno sfilato in mezzo a una folla di turisti accompagnate dalla banda della scuola musicale "Città di Camogli" Giacomo Puccini.

Nelle vie del borgo hanno riecheggiato all'unisono il ruggito dei motori e le note dei grandi classici della musica italiana e internazionale. I team delle squadre – provenienti da tutta Europa, Stati Uniti e Canada – si sono poi riuniti in piazza Simone Schiaffino, sotto gli occhi attenti della statua dell'alfiere dei Mille. Tantissimi i curiosi arrivati per ammirare i gioielli di meccanica e design parcheggiati lungo via XX Settembre; Rolls Royce, Bugatti, Lagonda, Jaguar, solo per citarne alcuni.

"La nostra corsa e la vostra banda hanno qualcosa in comune – ha dichiarato D'Ammassa salutando i musicanti –. "Entrambi si prendono cura della tradizione e del genio umano, per salvaguardarlo e preservarlo dall'incedere del tempo". "Voglio inoltre ringraziare – ha poi aggiunto – l'amministrazione comunale e la polizia municipale per la disponibilità e l'ottima assistenza ricevuta".

Al termine del concerto, l'evento si è infine concluso con un aperitivo offerto dall'associazione Mediterranean Escapes International Vintage Cars, che ha curato l'intera iniziativa; e il bar non poteva essere che il baule di una vecchia Chevrolet.