Raccolta differenziata: in Bassa Val Bisagno arriva il camioncino 'green' di Amiu

Continua a crescere il progetto del nuovo sistema di raccolta differenziata di Amiu a Genova, con novità importanti nel Municipio Bassa Valbisagno tra Marassi, Quezzi e San Fruttuoso.

Avanza il posizionamento dei nuovi contenitori e in parallelo aumenta la capillare attività informativa nei quartieri. Sono partiti infatti giovedì 6 ottobre e proseguiranno fino a fine anno i presidi quotidiani del camioncino green Amiu: un vero e proprio info-point itinerante che tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, farà tappa nelle principali piazze, mercati e luoghi maggiormente frequentati di Marassi, Quezzi e San Fruttuoso, distribuendo gratuitamente materiali informativi sulla raccolta differenziata e sul nuovo sistema delle Ecoisole, oltre a cestelli e sacchetti compostabili per fare bene a casa la differenziata dell’organico. Il calendario completo di ottobre è consultabile sul sito web di Amiu Genova a questo link e negli alegati in fondo all'articolo. L’attività del camioncino green continuerà anche nei mesi di novembre e dicembre.

"Non posso che essere soddisfatto di come sta procedendo il progetto delle Ecoisole iniziato nei mesi scorsi in città. - ha detto Giovanni Battista Raggi, presidente Amiu Genova - Stiamo ampiamente rispettando le tempistiche previste nell’installazione dei nuovi contenitori. Comprendo che le novità hanno bisogno di essere metabolizzate da tutti ed è per questo che cerchiamo di facilitare al massimo i cittadini verso questo cambiamento di passo, che stiamo favorendo grazie a una comunicazione specifica sia sui nostri canali tradizionali e digitali, a cui si aggiunge la presenza dei nostri volontari e la distribuzione di materiale informativo sulla raccolta differenziata. Tutte azioni che sono apprezzate nei diversi quartieri dove abbiamo introdotto questi contenitori e continuiamo a diffondere video tutorial che spiegano bene tutti i passaggi per utilizzarli. I risultati stanno arrivando - conclude Raggi - perché il binomio vincente è la collaborazione tra Amiu e i cittadini per far crescere la differenziata, una combinazione che ci permette di farci ottenere risultati sempre più positivi di mese in mese".

Il nuovo sistema di raccolta differenziata a Ecoisole rappresenta uno degli assi portanti della nuova stagione della raccolta differenziata a Genova: dall’avvio del progetto sono state installate in città 412 postazioni complete di tutte le frazioni differenziate e la percentuale della raccolta differenziata nelle zone interessate dal progetto ha raggiunto il 58,84% (escluso il vetro). Per avere maggiori informazioni o chiarimenti i cittadini possono contattare il call center da rete fissa all’800.95.77.00 o al numero 010.89.80.800 da rete mobile.

I presidi del camioncino green potenziano ulteriormente l’ampia campagna informativa sul territorio. Tra le principali attività c’è la campagna di cassettaggio, che riguarda più di 6.200 utenze, pari a circa 13.000 abitanti, e circa 300 portoni. Oltre al materiale informativo ricevuto 'a domicilio', i cittadini potranno trovare ulteriori informazioni sul sito e sui canali social aziendali.

Prosegue inoltre l’importante attività degli 'Angeli della differenziata': grazie alla collaborazione con l’Istituto Ligure per il Consumo (che riunisce 8 associazioni di consumatori) delle squadre di volontari sono presenti, dal lunedì al sabato, presso le postazioni nelle vie principali dei quartieri interessati dal nuovo progetto. Gli operatori illustrano ai cittadini il funzionamento dei nuovi cassonetti, sensibilizzando al corretto conferimento dei rifiuti secondo le regole della raccolta differenziata.