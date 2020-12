Camion Coca Cola, il percorso aggiornato

Per il quarto anno consecutivo Coca-Cola è al fianco di Banco Alimentare per aiutare chi ha più bisogno con un progetto che permetterà di raccogliere prodotti alimentari per almeno 2 milioni di pasti. Il camion di Natale firmato Coca-Cola ha attraversato la città di Savona e giovedì 10 dicembre 2020 farà il suo passaggio a Genova fra le ore 16.30 le 21, per poi raggiungere la Spezia e proseguire il suo percorso.

Il percorso del camion Coca Cola

Per raggiungere il maggior numero di persone e rispettando le attuali limitazioni, il percorso del truck Coca-Cola attraversa le città senza sostare per evitare assembramenti, accompagnato dalle più belle canzoni di Natale. A Genova percorrerà via Romairone, via Polonio, via Buozzi, via Gramsci, corso Saffi, via Rimassa e corso de Stefanis.

Al fianco di Banco Alimentare

Banco Alimentare è stato messo a dura prova dall'emergenza covid-19 e ha moltiplicato gli sforzi per rispondere al bisogno delle persone in difficoltà, che quest’anno sono cresciute in maniera esponenziale. Per questo Coca-Cola sarà al suo fianco in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma sabato 28 novembre, con un importante supporto che aiuterà la logistica in un momento in cui le restrizioni imposte dall’emergenza covid-19 costringono a dover rinunciare all’ausilio di molti volontari.

L'iconico truck Coca-Cola sarà accanto ai mezzi che Banco Alimentare avrà a disposizione per trasportare i generi alimentari.