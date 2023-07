La genovese Camilla Moroni è campionessa italiana di arrampicata boulder

Un dominio indiscutibile: così, esprimendo tutta la sua forza sui blocchi allestiti nella palestra indoor della Vertical Climbing Community di Forlì, la ventunenne genovese Camilla Moroni e il ventisettenne bolzanino Michael Piccolruaz conquistano in finale i top e le zone utili a vincere il campionato italiano nella specialità boulder (senza corde e imbragatura).

Per la ragazza ligure è il tris dopo la vittoria di un anno fa a Roma e quella precedente a Bologna. Per l’altoatesino invece è il quarto successo dopo il primo di ormai 10 anni fa nel 2013, per poi bissare nel 2017 e infine nel 2019.

La grande costanza di Camilla, unica atleta a risolvere tutti e 4 i blocchi di finale, confermandosi l’atleta da battere, e la notevole esperienza di Michael sfruttata per conquistare la terza zona sul problema numero 3, hanno permesso loro di avere la meglio sui loro avversari, portandoli a conquistare il titolo tricolore.

“Questa gara - commenta la 21enne genovese - è stata intensa sin dal turno di qualifica, più duro rispetto al solito, e con la finale molto impegnativa in quanto pensavo che Giulia Medici avesse fatto meno tentativi di me sui primi 3 blocchi e sapevo che per vincere avrei dovuto almeno fare zona sull’ultimo. Quindi ho stretto i denti e ce l’ho messa tutta. Condividere il podio con lei e Giorgia Tesio mi motiva molto e saperle cosi vicine mi ha dato la giusta motivazione per chiudere in testa la gara".

L'obiettivo adesso si sposta a livello internazionale: "Cerco di non farmi travolgere da troppo entusiasmo per questa vittoria, non essendo il mio obiettivo principale. Preferisco rimanere concentrata per i Mondiali di Berna e in questo momento devo cercare di arrivarci al meglio della mia forma mentale e fisica".