Crisi Ucraina, presidente Camera di Commercio: "Riattiviamo le centrali a carbone"

Il conflitto tra Russia e Ucraina avrà ripercussioni sulle forniture di gas in Italia, l'aumento del costo dell'energia rischia di frenare la ripresa economica del paese in questo 2022.

Per questa ragione il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio, ha proposto di riattivare immediatamento le centrali a carbone presenti sul territorio nazionale come soluzione d'emergenza per contrastare l'aumento incontrollato dei costi dell'energia.

Attanasio ha commentato con preoccupazione gli effetti della guerra tra Russia e Ucraina, iniziata il 24 febbraio, facendosi portavoce dei timori del tessuto imprenditoriale ligure e nazionale per le possibili ripercussioni sui costi delle produzioni.

"Spero che il buonsenso prevalga e che la crisi Russia-Ucraina si fermi qui. Se dovesse andare avanti auspico che il nostro governo riattivi immediatamente le centrali a carbone".

Un invito rivolto al Governo italiano per far fronte all'incontrollato aumento dei prezzi delle bollette per le attività produttive:

"La Germania, dove Greta Thunberg ha avuto un'influenza molto superiore che in Italia, ha riattivato immediatamente le proprie centrali a carbone. Noi non capisco perché abbiamo tempi di reazione ridicoli, salvo poi piangere perché abbiamo le bollette elettriche esplose".

Il Governo sta già valutando soluzioni d'emergenza per ridurre la dipendeza energetica dalla Russia, in primo luogo aumentando l'estrazione di risorse dai giacimenti nazionali già attivi. Secondo il presidente di Camera di Commercio però la vera soluzione sarebbe attivare le centrali a carbone presenti sul territorio nazionale, tra cui quelle in Liguria: