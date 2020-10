Torna stanotte l'ora solare, lancette indietro di un'ora

Torna questa notte l'ora solare, le lancette andranno spostate indietro di un'ora (dalle 3 alle 2) nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020.

In questo modo guadagneremo un'ora di sonno. Nelle prossime settimane, quindi, si "guadagnerà" un'ora di luce al mattino, mentre alla sera il buio calerà più presto.

L'ora solare rimarrà in vigore fino all'ultimo weekend di marzo, tra sabato 27 e domenica 28 marzo tornerà infatti l'ora legale e le lancette, in quella circostanza, andranno spostate avanti di un'ora. Potrebbe essere l'ultima volta dato che nel 2018 era stata avanzata la proposta di abolizione del cambio dell'ora a livello di Unione Europea, senza però arrivare poi a una posizione condivisa tra tutti i Paesi. Nel 2021 dovrebbe arrivare una decisione definitiva anche in Italia. Altri Paesi come la Francia hanno già abolito il cambio di orario mentre nel nostro manca ancora una presa di posizione in tal senso.