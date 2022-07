Cambio medico in farmacia, parte la sperimentazione

Come anticipato, prende il via la sperimentazione del nuovo servizio nelle farmacie liguri dove sarà possibile cambiare il medico di medicina generale. Nella Giunta regionale di giovedì 7 luglio 2022 è stata approvata una delibera, che, di fatto, consente la partenza del nuovo servizio.

Oltre ai canali già attivi (sportelli Asl e piattaforma online), nelle 600 farmacie sul territorio il nuovo servizio sarà reso disponibile in maniera multicanale, come già sperimentato con successo per la campagna vaccinale, per i cittadini maggiorenni iscritti all'anagrafe sanitaria della Liguria, che si presenteranno con la tessera sanitaria (Team) più recente in loro possesso.

Il cambio medico soddisfa una necessità 'importante', basti pensare che nell'ultimo anno i cambi effettuati dai cittadini liguri sono stati 327.387, di cui 24.205 sono stati eseguiti online grazie al servizio già reso disponibile da Liguria Digitale.

I requisiti necessari per effettuare l'operazione sono:

essere maggiorenne

avere un’iscrizione attiva nella stessa Asl dove opera la farmacia in cui si vuole usufruire del servizio

avere o avere già avuto un medico in precedenza

non aver effettuato un cambio di medico attraverso la piattaforma online nei 31 giorni precedenti

non appartenere a categorie particolari.

Il servizio 'cambio medico' è disponibile anche online cliccando qui . Sulla pagina sono presenti le istruzioni dettagliate per accedere al servizio, che si riportano di seguito: la funzione di 'Cambio Medico' permette di scegliere un nuovo medico o un nuovo pediatra. Se al momento della scelta il cittadino ha già un medico assegnato, questo viene revocato.

Un cittadino può cambiare medico se:

è iscritto all'anagrafe sanitaria

ha o ha già avuto almeno un medico

non è iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (Aire)

non ha disattivato l'ultima scelta fatta con motivo 'Marittimo' o 'Navigante' e neanche per 'Sospensione per soggiorno all'estero superiore a 30 giorni'

non ha utilizzato la funzione 'Cambio medico' nei 31 giorni precedenti

non ha già fatto una scelta a partire da quel giorno.

Per la scelta del nuovo medico, il cittadino può definire dei parametri di ricerca (ad esempio la zona geografica di interesse) che gli permettono di visualizzare un elenco di nominativi. All'interno dell'elenco sono inclusi tutti i medici in convenzione e i pediatri, anche con incarico provvisorio, presenti nella zona indicata. Per ogni nominativo sono disponibili inoltre le informazioni su indirizzi e orari degli studi, che aiutano il cittadino nella scelta.

È possibile selezionare il nominativo del nuovo medico se:

ha disponibilità di posti

non fa parte di uno studio associato con il medico attuale, se la scelta è ancora in corso di validità

non sta sostituendo il medico attuale, se la scelta è ancora in corso di validità

non ha già avuto in precedenza in carico quel cittadino e lo abbia "ricusato"

la sua tipologia (medico di medicina generale o pediatra di libera scelta) è compatibile con l'età dell'assistito.

Se una di queste condizioni non viene rispettata, il nominativo non è selezionabile. Una volta terminata la procedura, vengono visualizzate le informazioni su indirizzi e orari del nuovo medico. Se necessario, le informazioni possono essere stampate.