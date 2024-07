California Bakery apre a Genova dopo il maxi fallimento: pancake, avocado toast e brunch

Arriva anche a Genova il dolce marchio California Bakery e trova il suo spazio, sotto forma di store, all’interno del Moody in via XII Ottobre. L’inaugurazione del 'forno d’America' è prevista per martedì 16 luglio e prevede uno sconto del 20%, valido per due settimane, dedicato a tutti i clienti under 25.

Avocado toast, club sandwich, cheesecake. "Dai mitici lobster roll del Maine fino ai miglior burger californiani; sandwich di avocado e salmone affumicato, pankaces dolci e salati, bowl e, naturalmente, il meglio della pasticceria made in USA". California Bakery era atterrata a Milano più di 20 anni fa, nel 1995, per portare con sé tutti i piatti più iconici di pranzo e brunch a stelle e strisce. Ma pochi mesi fa la società ha visto incombere il fallimento. Questo per il processo per bancarotta nei confronti del fondatore della catena Marco d’Arrigo, condannato lo scorso dicembre a 4 anni e 4 mesi con rito abbreviato, come riporta MilanoToday.

Nel 2019 California Bakery era arrivata a 12 aperture, di cui 1 a Bergamo e 11 a Milano. Era al massimo del successo quando è arrivato il crac: il Tribunale di Milano ha dichiarato fallita la società, che aveva accumulato 7,2 milioni di debiti fiscali. Due anni dopo, il marchio è stato rilevato da Ten Food & Beverage – lo stesso che gestisce, appunto, il Moody, ma anche il Ristorante Capo Santa Chiara, Castello Bruzzo e, da poco, la Pasticceria Svizzera di via Albaro – di proprietà di Gabriele Volpi e Gianpiero Fiorani. Oggi, grazie alla spinta degli imprenditori, California Bakery è tornata a portare avanti un ambizioso piano di espansione, che include aperture all’Outlet di Serravalle, a Lugano e, appunto, a Genova.