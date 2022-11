Vigili del fuoco, la storia dei pompieri dal Medioevo a oggi nel calendario 2023

Dodici mesi della storia del 36esimo distretto dei vigili del fuoco. Dal Medioevo ai giorni nostri. Eventi che hanno preceduto la creazione del Corpo nazionale accompagnate da immagini illustrate dall'artista Nora Con la Enne. Un racconto in presa diretta di momenti che hanno visto nascere i pompieri genovesi impegnati, come sempre, oggi come ieri, in prima linea nella difesa dei cittadini. "La storia - spiegano gli ideatori - sarà narrata da un sapiente e simpatico vigile del fuoco che mese per mese racconterà la loro storia attraverso i secoli, avendo come sfondo Genova nel tempo".

Il calendario, che ha un costo di 7 euro, è realizzato a scopo benefico e si può ritirare in diversi punti vendita. I principali: Fa.Di.Vi e oltre in via Teano a Quinto, edicola largo Zecca, Parco Avventura Righi oltre che in tutte le sedi distaccate dei vigili del fuoco (Genova Est, Multedo, Bolzaneto, Busalla, Rapallo, Chiavari).

Grazie all'iniziativa del Cral dei vigili del fuoco di Genova con l'acquisto si possono sostenere le seguenti associazioni: Progetto 80 Sampierdarena, progetto sviluppo Liguria, Onlus La Salle, associazione gruppo solidarietà Genova per l'Africa - associazione Badenko, accademia per l'autismo Philos. Il claim della campagna è: "Fare del bene imparando qualcosa di nuovo e con dei bei disegni".