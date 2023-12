Dopo 20 anni torna il calendario della Direzione investigativa antimafia

Dopo vent'anni la Direzione investigativa antimafia torna a emettere un calendario.

È stato deciso dal nuovo direttore, il generale di Corpo d'armata Michele Carbone della guardia di finanza, in occasione del nuovo assetto sia generale sia periferico della Dia.

"Una pagina è dedicata a Genova e reca la foto del Waterfront con l'immagine di due operatori Dia con caschetto di ordinanza e la pettorina - spiega il Capo centro di Genova Maurizio Panzironi - per riassumere la nostra mission principale, che è il controllo dei cantieri e delle infiltrazioni".

Tantissimo lavoro per la Dia e per le altre forze dell'ordine che cooperano, i soldi investiti in appalti pubblici crescono sempre di più: "A noi spetta l'onere di gestire tutte queste attività e cercare di evitare che ci siano delle infiltrazioni e delle situazioni sconvenienti per il contribuente".

Un lavoro 'magmatico' quello del 2023 che riporta cinque accessi nei cantieri in Liguria nel 2023, l'ultimo nella giornata di ieri mercoledì 13 dicembre a Sanremo, e migliaia di controlli da remoto in banca dati a persone e aziende.

La Liguria, regione caratterizzata dalla sua posizione di confine e dalla presenza di numerosi porti, continua a essere un territorio soggetto alle infiltrazioni di organizzazioni criminali, in particolare la 'ndrangheta calabrese con investimenti illeciti e narcotraffico. Questi fenomeni si manifesta attraverso reti organizzate che operano nelle città di Genova, Lavagna, Bordighera e Ventimiglia, oltre a essere coinvolte con la camorra campana e la Cosa Nostra siciliana.