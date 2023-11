Carabinieri, nel calendario 2024 anche un po' di Liguria

C'è anche un po' di Liguria nel calendario storico dell'Arma dei carabinieri edizione 2024, svelato al grande pubblico nella suggestiva cornice dell'auditorium Parco della Musica di Roma, giunto alla sua 91esima edizione e a una tiratura di quasi un milione e 200mila copie.

Nella versione da tavolo sono ben due le immagini, che riguardano la nostra regione, una per riviera: da una parte Bordighera e dall'altra Framura. Mentre nel calendario storico, il mese di maggio è dedicato ai sommozzatori genovesi, che in quel mese del 2023 intervennero nella Romagna alluvionata. Il calendario sarà acquistabile anche presso il comando regionale.

Il tema scelto quest'anno è 'i carabinieri e le comunità' e in particolare alla figura del carabiniere come punto di riferimento della collettività. Le storie, scritte dall'illustre penna di Massimo Gramellini, narrano alcune delle gesta più eroiche - come il sacrificio consapevole compiuto a Fiesole - e altre appartenenti alla vita di tutti i giorni - come il sostegno alle persone più fragili nella quotidianità o durante eventi straordinari come la pandemia da covid-19.

Le tavole sono collegate graficamente da un filo conduttore, che attraversa l'intera narrazione del calendario: un collante grafico creato dallo studio Pininfarina, che ha curato le illustrazioni. Il filo rosso è ispirato alla Fiamma, emblema dell'Ama dei carabinieri -, che avvolge l'intera opera attraverso uno dei segni distintivi più significativi e storici dell'uniforme dell'Arma, la banda rossa, che caratterizza i pantaloni del carabiniere.

Oltre al calendario, è stata presentata anche l'edizione 2024 dell'agenda, incentrata sul tema del servizio quotidiano a favore della cittadinanza, e gli altri due consueti prodotti editoriali: il calendario da tavolo e il planning, i cui proventi della vendita saranno destinati alla Struttura Complessa di Pediatria del Gom di Reggio Calabria e all'Onaomac, ente che dedica assistenza negli studi ai figli degli uomini e delle donne dell'Arma.

Prefazione del comandante generale al calendario storico 2024

Ogni volta che ammiro un’edizione del nostro Calendario, sono colpito dalla bellezza delle sue immagini e delle parole che le accompagnano: un insieme armonioso, quasi perfetto, a cui sono lieto di contribuire con il mio intervento.

E certamente anche quest’anno, dai testi di Massimo Gramellini, come dalle tavole curate dallo studio di design Pininfarina, è di nuovo questa l’impressione che ricevo. Alle domande che l’arte ripropone, su cosa valga davvero nella vita, trovo risposta nel nostro impegno quotidiano. Quella risposta è pure qui, in storie così edificanti che sembrano inventate, e sono invece episodi reali.

Non è immediato pensarci, eppure c’è un’analogia evidente, fra le gesta compiute da persone in divisa e il talento di chi le descrive o le illustra. Anche a un carabiniere, in fondo, si richiede ciò che fanno gli artisti: aggiungere bellezza. Quella del soccorso dopo una calamità, della speranza dopo lo sconforto, dell’ordine dopo il caos, della giustizia dopo un torto. Se siamo riusciti a donarla al nostro prossimo, al netto di errori e imperfezioni sempre possibili, abbiamo forse meritato un oggetto così pregiato. Il senso del dovere, guida ideale di ogni intervento, è la “linea rossa” che percorre l’intero Calendario. Quel filo conduttore, che abbiamo voluto evidenziare anche graficamente, ha collegato gli slanci individuali componendo un’opera mirabile.

Perché cos’è, se non un capolavoro, restituire un figlio che si stava perdendo all’amore e all’orgoglio di suo padre?

Trovare le sole parole capaci di strappare una donna all’abisso, su di un ponte, quando più niente la richiama alla vita? Sorvolare la neve con un elicottero in condizioni avverse, oltrepassando la montagna per portare il cibo a chi, rimasto isolato, ne ha un bisogno assoluto?

Questa pubblicazione, che raccoglie dodici racconti, uno per ciascun mese dell’anno, ci ricorda cos’è importante sulla terra, e come i fatti importanti trasformino la cronaca in storia.

Cos’hanno in comune il salvataggio in battaglia di Carlo Alberto e le pensioni recapitate durante l’emergenza pandemica a chi da solo non poteva ritirarle? Cosa unisce i Martiri di Fiesole del 1944 ai loro colleghi che qualche mese fa, in quel di Faenza, hanno portato tre anziani in salvo a nuoto, sfidando un’alluvione?

I duecentodieci anni che siamo giunti a festeggiare sono costellati di simili azioni: centinaia, migliaia di gocce portate all’oceano da donne e uomini semplici, animati però da sentimenti sinceri. L’ideale dell’ascolto, della vicinanza, in una parola del “servizio”.

Per raccontare tutto ciò, da operatori del sociale quali siamo, ci occorreva la forza di testi e illustrazioni maneggiati da esperti dei due settori. A loro va la più grande ammirazione, la più sentita gratitudine, che non possiamo non estendere a quanti, dalle nostre fila, ci hanno offerto esempi di cosciente abnegazione. Grazie a un grande giornalista e scrittore, che ancora una volta è riuscito a emozionarci con la sua penna, al tempo stesso sensibile e affilata. Grazie a un marchio di riconosciuto valore, che conferisce eleganza, colore e luce a

tutto ciò che tocca. Grazie ai carabinieri che riempiono di umanità queste pagine e di sicurezza le più sperdute contrade d’Italia: al loro silenzioso sacrificio, al coraggio più forte di ogni timore, alla dedizione generosa e fattiva, all’incrollabile amore verso gli altri. Grazie a Voi, cari Lettori, che prima di essere tali siete la nostra gente, la nostra missione, il senso stesso della nostra uniforme. Con gli auguri più affettuosi, per un nuovo anno sereno e ricco di soddisfazioni.