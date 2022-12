Arcigay, i grandi scatti della storia reinterpretati dai volontari nel calendario 2023

Per il terzo anno consecutivo Arcigay Genova e l'associazione Culturale Sintesi collaborano alla realizzazione del Calendario Arcigay Genova 2023. In occasione del ventesimo anniversario di Arcigay Genova il calendario di quest’anno è intitolato “La mia storia” e raccoglie fotografie iconiche, scatti d’autore ritratti che hanno impresso un marchio indelebile nella società.

Dodici mesi in compagnia di amici e amiche di Arcigay per finanziare i progetti e i servizi dell’Associazione a Genova e in Liguria.

Si tratta di un calendario a parete di 21×42 cm e si potrà ricevere con un’offerta.

La fotografia, a partire dalla sua diffusione agli inizi del secolo scorso, è sempre stato il mezzo principe per la narrazione dei grandi avvenimenti della storia: dallo sbarco sulla Luna all’attentato dell’11 settembre, dalla caduta del Muro di Berlino alle proteste del Stonewall Riot; per ognuno di questi eventi esiste una fotografia che ne ha racchiuso il racconto e ci è rimasta impressa

Ma la fotografia non è solo reportage - dicono dall'associazione - è anche arte e bellezza, entrambe perfettamente realizzate da artisti come Henri Cartier Bresson, Man Ray e molti altri.

Il calendario 2023 vuole raccogliere questi due aspetti dell’arte di scrivere con la luce, e propone una reinterpretazione di scatti iconici di avvenimenti e personaggi storici, che riguardano le battaglie del movimento LGBTQIA+ ma anche tematiche sociali differenti ed altrettanto importanti, in accordo con lo spirito inclusivo e intersezionale dell’associazione.

"Come di consueto ringraziamo chi ha contribuito alla realizzazione del calendario, ovvero l? soci? della nostra Associazione che sono il fulcro vitale del Gruppo Giovani, prestano servizio allo Sportello Migranti e fanno parte del Consiglio Direttivo e un grazie anche a chi, anche occasionalmente, ha deciso di supportarci nel nostro lavoro", dichiara il presidente di Arcigay Claudio Tosi.